Una impresionante noticia sacude a los mercados de fichajes en Europa y tiene como protagonista al chileno Darío Osorio, con dos gigantes de la Premier League que se lo pelean.

Así lo destaca el sitio Team Talk, quienes también citan fuentes en cada país, al anunciar que al Liverpool, el equipo que ya ha ofertado por la carta del formado en Universidad de Chile, ahora se suma el Arsenal.

Una situación que mantiene expectante a la dirigencia de su club, el Midtjylland, quienes apuestan a que el nacido en Hijuelas se pueda transformar en una venta récord en Dinamarca.

Por lo mismo, ya se están poniendo grandes cifras por su carta donde el gran anhelo de su club es superar los 24 millones de euros, algo que estuvo bien lejos de cumplir el Liverpool.

El Arsenal arremete por Darío Osorio tras fracaso del Liverpool.

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El Arsenal con el camino despejado por Darío Osorio

En el Midtjylland están consientes que la campaña de Darío Osorio genera interés en grandes de Europa, apostando todo por una venta histórica para el fútbol de Dinamarca.

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“El Liverpool presentó una oferta por él por un valor de entre 8,7 y 10 millones de euros (hasta 8,6 millones de libras esterlinas / 11,5 millones de dólares). Sin embargo, esta oferta fue rechazada al no cumplir con las exigencias del Midtjylland, que se estiman en al menos 14 millones de euros (12 millones de libras esterlinas / 16 millones de dólares)”, explicáron.

Si bien también está la idea de que superen los 24 millones de euros para que sea la cifra récord de ese país, alertan que otro gigante se metió por los palos y quiere ofertar: Arsenal.

“La noticia de que la oferta del Liverpool fue rechazada le ha dado al Arsenal la oportunidad de fichar primero a Osorio. El informe explica que el Arsenal ha enviado a sus representantes para observarlo en directo, preparando así el terreno para un posible traspaso”, detallan.

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Un tercer candidato a la fila

Si bien los grandes de Inglaterra se llevan las miradas a la hora de hablar de Darío Osorio, hay un tercero que se mantiene volando bajo y con grandes chances de quedarse con la carta: West Ham.

“Entendemos que West Ham, Bournemouth o Fulham son los destinos más probables para Osorio. Un traspaso de este tipo le permitiría jugar con regularidad en la Premier League, algo que sería menos probable en clubes como el Arsenal o el Liverpool”, explicaron.