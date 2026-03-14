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Será un golpe al mercado: Darío Osorio tiene todo avanzado para llegar a la Premier League

El chileno que milita en Midtjylland estaría viviendo sus últimos partidos en el fútbol danés.

Por César Vásquez

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Darío Osorio es figura en Dinamarca.
© Getty ImagesDarío Osorio es figura en Dinamarca.

Darío Osorio es sin dudas uno de los jugadores llamados a liderar a la selección chilena en los próximos años. Por esta razón, cada paso de su carrera es seguido muy atento desde el país.

El zurdo deslumbró desde muy joven en Universidad de Chile, por lo que no fue sorpresivo que en 2023 diera el salto a Europa para unirse a Midtjylland. En Dinamarca ha sido figura, llamando la atención de importantes ligas del viejo continente.

El siguiente paso de Osorio

En lo que es su tercera temporada en su actual club, Darío Osorio ya parece muy afiatado a lo que es el equipo y el roce del fútbol europeo. Por esto, pareciera estar preparado para dar el paso siguiente a una liga más trascendente de Europa.

Se ha hablado mucho del futuro del oriundo de Hijuelas, pero al parecer, todos los caminos apuntan a que Osorio partirá en la próxima campaña a un club de la Premier League de Inglaterra. Así al menos lo indica el sitio TeamTALK.

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Arsenal, Liverpool y Bayern Múnich han confirmado su interés en la estrella del FC Midtjylland, Dario Osorio, pero lo más probable es que se una a un club de la parte baja de la Premier League“, explicaron. Entonces ¿cuál sería el nuevo equipo del chileno?

De acuerdo al sitio antes nombrado, clubes como West Ham United, Bournemouth y Fulham tienen un interés concreto en Darío Osorio, además de otros equipos de la parte baja del fútbol inglés. Estos elencos tienen mayores probabilidades de quedarse con el jugador de 22 años.

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Darío Osorio es una de las figuras de La Roja. Imagen: Photosport

Darío Osorio es una de las figuras de La Roja. Imagen: Photosport

De esta manera, poco a poco se va esclareciendo el futuro de Darío Osorio en Europa. Su destino más probable sería la Premier League, por lo que desde la próxima temporada, su vida podría bailar al ritmo de los Beatles. Nada mal.

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