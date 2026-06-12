Este viernes se vivirá la esperada ceremonia de apertura del Mundial 2026 en Estados Unidos, un espectáculo que contará con la participación de reconocidos artistas internacionales antes del partido inaugural del torneo.

Este viernes arrancará oficialmente el Mundial 2026 en Estados Unidos, una jornada que no solo estará marcada por el fútbol, sino también por un espectáculo musical repleto de estrellas internacionales.

Antes del partido inaugural entre Estados Unidos, país anfitrión del torneo, y Paraguay, se llevará a cabo una ceremonia de apertura en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El evento contará con las presentaciones de Katy Perry, LISA, Future, Anitta, Rema y Tyla.

Además, el dúo Dan + Shay será el encargado de interpretar el himno nacional de Estados Unidos, mientras que el grupo paraguayo Purahei Soul hará lo propio con el himno de su país.

¿Dónde ver la apertura del Mundial en Estados Unidos?

El show de apertura del Mundial 2026 en Estados Unidos se realizará este viernes 12 de junio a partir de las 19:20 horas de Chile, minutos antes del partido inaugural entre Estados Unidos y Paraguay.

La transmisión del encuentro y de la ceremonia de apertura estará disponible a través de las plataformas de streaming como Disney+ Plan Premium, DGO y Paramount+.

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Artistas que se presentan en USA

Katy Perry

Future

Anitta

LISA

Rema

Tyla

Lisa se presentará en la apertura del Mundial. (Photo by Emma McIntyre/Getty Images for Coachella)

Katy Perry prepara su presentación en el Mundial 2026

En conversación con People, la artista señaló que estrenará una canción que nunca antes ha interpretado en directo. “Es perfecta para la ceremonia que me ha tocado cantar”.

“Y no es nueva. Es de uno de mis discos, y estoy muy emocionada de interpretarla”, explicó la artista.

Katy Perry se presentará en la apertura del Mundial 2026/Getty Images for Tribeca Festival)

En síntesis: