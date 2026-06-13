Histórico periodista argentino ridiculiza a Pato Yáñez por polémico comentario: “Lo supera la molestia”

Alejandro Fabbri habló con RedGol y señaló que no está de acuerdo con los dichos del ex seleccionado chileno sobre la Albiceleste.

Para muchos, uno de los grandes candidatos para ganar el Mundial 2026 es el campeón vigente, Argentina, que llega con Lionel Messi como líder para obtener su cuarta estrella.

Esta opinión no la comparte para nada el ex delantero de la selección chilena Patricio Yáñez, quien cree que la Albiceleste será una de las grandes decepciones del certamen.

“Para mí va a ser la gran decepción porque son los actuales campeones del mundo, no creo que llegue alto Argentina (…) Lo digo por una cuestión que hay otras selecciones mejores, no digo que ojalá que se vayan, no tengo mala onda con Argentina”, fueron parte de las declaraciones del Pato.

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Alejandro Fabbri le responde con ira a Patricio Yáñez

La respuesta argentina llegó a través del histórico periodista Alejandro Fabbri, quien en diálogo con RedGol cree que los dichos de Yáñez son por su pasado como futbolista, cuando sufría en cancha con la Albiceleste.

“Lo que dijo Pato Yáñez tiene que ver más con su pasado como futbolista en los partidos contra Argentina que otra cosa. Yo no veo este nada relacionado con el presente sus declaraciones, porque Argentina llega muy bien al Mundial”, dijo el comentarista.

Lionel Messi es la figura de Argentina. (Photo by Richard Pelham/Getty Images)

“Está claro que le molesta Argentina, que le cae mal y está en todo su derecho, no hay ningún problema”, agregó Fabbri.

Para cerrar, el periodista transandino indicó que “es una opinión y no sé si tiene alguna razón para decirlo. Me parece que lo supera la molestia de que Argentina vuelva a ser otra vez candidato. No veo demasiados argumentos como para justificar lo que dice, pero insisto, tiene todo el derecho a decirlo”.

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¿Cuándo y a qué hora debuta Argentina en el Mundial de 2026?

La selección de Argentina debutará este martes 16 de junio en el Mundial de 2026, cuando se mida ante su similar de Argelia, desde las 21:00 horas de Chile, en Kansas City.