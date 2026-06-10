Lionel Messi dejó en claro que si bien Inter Miami no es una súper potencia, sí se siente competitivo de cara al Mundial 2026.

La selección de Argentina tuvo su último partido de preparación antes del Mundial enfrentando a Islandia, débil rival al que superó fácilmente por 3-0 en Estados Unidos.

Los goles de la Albiceleste fueron de Valentín Barco, un penal de Lionel Messi y Thiago Almada, lo que llena de confianza a la Albiceleste antes de su debut contra Algeria.

Terminado el encuentro, quien habló con la prensa fue Messi, quien está cerca de cumplir 39 años y se refirió a lo que experimentará al jugar su sexto Mundial, algo que puso en dudas muchas veces, sobre todo tras ser campeón en Qatar.

“Pasó muy rápido y en el medio tuve mucha competición, me fui sintiendo bien“, señaló, a pesar de tener claro que está lejos de competir en las ligas más competitivas.

“Más allá de que estoy jugando en el Inter Miami, nunca dejé de competir, de exigirme y durante este tiempo me preparé bien para llegar de la mejor manera”, declaró la Pulga.

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La ilusión de Argentina para ganar el Mundial

Agregó que todo “se fue dando natural, no dejé de estar, pude estar en la mayoría de los partidos de la Selección y con el grupo siempre fuerte tuve la suerte de estar una vez más”.

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También tuvo tiempo para declarar con el casete puesto. “Creo que la gente se ilusiona con la Selección, más después de dónde venimos, de conseguir muchas cosas importante, de ver el equipo que sigue con las mismas ganas, con la misma ilusión, mismas ganas de competir”, indicó.

“Es un grupo que es muy competitivo, que quiere siempre más, que no entrega las cosas fácil y vamos a ir a competir”, fue la promesa para apostar por un cuarto título mundial.

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Agregó que “vamos a tratar de hacer todo lo posible para intentar llegar lo más lejos posible. Esta Selección es competitiva y lo viene demostrando hace muchos años ya”.

Cerró diciendo que “a los rivales le va a ser muy difícil enfrentarse a la Argentina, porque es un grupo que está muy bien, muy fuerte, muy unido y que tiene la ilusión intacta. Después puede pasar o no, pero que no tengan dudas que lo vamos a intentar”.