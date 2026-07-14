El volante argentino anticipó el choque por la semifinal de la Copa del Mundo que se jugará este miércoles en Atlanta.

Los fanáticos del fútbol tienen reservada la tarde del miércoles, porque se viene un partidazo por la semifinal del Mundial 2026, ya que Argentina se medirá con Inglaterra en el clásico.

Muchos se ha hablado en la previa al compromiso, sobre todo por los elementos anexos que rodean el choque entre argentinos e ingleses, con la Guerra de Las Maldivinas de 1982 como tema recurrente.

Uno de los jugadores más picantes entre los dos equipos es Rodrigo de Paul, de paupérrimo rendimiento en la Copa del Mundo, pero quien pide camiseta de titular para el choque que se desarrollará en Atlanta.

ver también El fuerte golpe que recibe Emiliano Dibu Martínez antes del partido con Inglaterra: “Ninguna intención”

De Paul enciende el clásico por la semifinal del Mundial 2026

De Paul es apuntado para dejar el once titular y dar paso a Nicolás Otamendi, porque Lionel Scaloni planea cambiar de esquema. Pese a ello, el volante de Inter de Miami espera un lugar en el once estelar de Argentina.

“Todos saben que este tipo de partidos me encantan y me motivan. Tienen un condimento especial que me despierta un montón de cosas, así que lo vivo sobre todo con mucha alegría”, dijo el ex jugador de Atlético Madrid.

Rodrigo de Paul anticipa el clásico con Inglaterra. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

“Es una selección que nunca enfrenté, así que lo estoy viviendo con mucha emoción y ansiedad; tengo muchas ganas de que llegue el día de mañana. Respecto a la otra pregunta (su titularidad), la verdad que no lo sé. El técnico no dio el equipo, ustedes saben que no lo da hasta mañana”, agregó.

Argentina se prepara para volver a la final del Mundial y así intentar defender el título que consiguió en Qatar 2022.

En síntesis

Argentina e Inglaterra disputarán una semifinal clave del Mundial este miércoles en Atlanta.

disputarán una semifinal clave del Mundial este miércoles en Atlanta. Rodrigo de Paul podría ser suplente para dar paso al defensor Nicolás Otamendi.

podría ser suplente para dar paso al defensor Nicolás Otamendi. Lionel Scaloni evalúa realizar un cambio táctico en el esquema de la Albiceleste.

ver también Tuchel le quita los tintes políticos al clásico Argentina vs Inglaterra: “La historia no tiene nada que ver”

¿Cuándo y a qué hora es la semifinal entre Inglaterra y Argentina por el Mundial 2026?

El partido entre Inglaterra y Argentina por las semifinales del Mundial 2026 se jugará este miércoles 15 de julio, a partir de las 15:00 horas de Chile, en Atlanta.