El entrenador alemán habló de que hay que sacarle toda la parafernalia al compromiso que se jugará en Atlanta.

Qué lindo. El destino y el cuadro del Mundial 2026 quiso que este miércoles se juegue una esperada semifinal, donde el actual campeón, Argentina, se mide en el clásico ante Inglaterra.

Mucho se ha hablado en la antesala al encuentro, sobre todo desde nuestro vecino país, con el constante recuerdo de la Guerra de Las Malvinas, que protagonizaron los dos países en 1982.

El entrenador alemán de Inglaterra, Thomas Tuchel, declaró en la previa al partido y pidió que se centren en lo deportivo. De paso, alabó las condiciones de la Albiceleste, actual campeona del mundo.

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Thomas Tuchel anticipa el partidazo de Inglaterra vs Argentina

Thomas Tuchel asegura que hay que dejar la historia de lado y centrarse en el presente, que es un partido de fútbol entre dos grandes equipos.

“Creo que es importante no ir a la historia porque no tiene nada que ver con nosotros y no nos ayuda. Entendemos que es una parte importante de la cultura argentina y una parte importante de lo que los mueve. Es muy triste pero es justo. Y no es algo que nos ayude a nosotros”, dijo el estratega.

“Vamos a jugar un partido de fútbol. Creo que será intenso. Será emotivo por cómo juegan los equipos, por lo que está en juego. Me sorprendería mucho que fuera un partido tranquilo, relajado o fácil para cualquiera de los dos. Creo que habrá cambios de ánimo, que será emotivo. Un sube y baja emocional es básicamente lo que esperamos y para lo que vinimos. Estamos felices de afrontarlo”, agregó el ex DT de Chelsea.

Además, Tuchel no tuvo problemas para alabar las condiciones del seleccionado de Argentina, que viene arrasando en la Copa América y posee el actual título de campeón del mundo.

Thomas Tuchel prepara el partido con Argentina. (Photo by Richard Pelham/Getty Images)

“Algo que se nota es que no entran en pánico cuando están abajo en el marcador. Su forma de jugar tiene mucha cohesión. Tienen muchos patrones representativos, se conocen muy bien y no han tenido grandes cambios en los últimos cuatro años”, señaló el germano sobre los argentinos.

Para cerrar, Thomas Tuchel indicó que “el entrenador es el mismo, tienen la experiencia de haber ganado muchos títulos importantes juntos. Todo eso se siente. Es un gran partido, con un rival difícil de vencer especialmente en un Mundial. Pero vamos a dar pelea“.

En síntesis

Argentina e Inglaterra disputarán una semifinal clave en el Mundial de fútbol este miércoles.

disputarán una semifinal clave en el Mundial de fútbol este miércoles. Thomas Tuchel , DT de Inglaterra, pidió centrarse en lo deportivo y evitar la política.

, DT de Inglaterra, pidió centrarse en lo deportivo y evitar la política. Thomas Tuchel elogió la cohesión táctica y experiencia del actual campeón del mundo.

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¿Cuándo y a qué hora es la semifinal entre Inglaterra y Argentina por el Mundial 2026?

El partido entre Inglaterra y Argentina por las semifinales del Mundial 2026 se jugará este miércoles 15 de julio, a partir de las 15:00 horas de Chile, en Atlanta.