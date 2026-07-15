Tras el final de Argentina contra Inglaterra, por las semifinales de la Copa del Mundo 2026, casi se arma la grande: Bellingham le pegó un pape a Barco.

Argentina ya está instalada en la gran final de la Copa del Mundo 2026 y se enfrentará a España el domingo, en Nueva Jersey. Inglaterra no pudo sostener la ventaja de 0-1 y La Albiceleste dio vuelta la semifinal sobre la hora para sentenciar un 2-1.

Inglaterra abrió la cuenta en los 54′ con el gol de Anthony Gordon y estuvo clasificada a la final hasta los 84′. Cuando se pensaba que los británicos clasificaban, el gol de Enzo Fernández decretó el empate y obligaba el alargue.

Peor aún, Lautaro Martínez marcó en los 90’+1 marcó el 2-1 y le dio la clasificación a Argentina, sentenciando un amargo adiós de Inglaterra.

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El cachamal de Bellingham a Barco

Tras el pitazo final y entre los festejos argentinos, la tristeza y calentura inglesa se reflejó especialmente en el mediocampista de los registros del Real Madrid, Jude Bellingham, quien protagonizó una curiosa agresión…

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La misma transmisión oficial captó el momento: segundos antes Bellingham fue saludado y en parte consolado por alguien de la delegación argentina. En eso se formó un abrazo grupal de los trasandinos al que llegó Valentín Barco, el volante del Chelsea.

Ahí fue que Bellingham le mete un cachetazo, un coloquial paipazo, en la nuca del jugador argentino. Barco reaccionó con un empujón, pero fueron separados para que no pasara a mayores.

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En la transmisión oficial no queda muy claro, pero en una toma más abierta cabe la posibilidad de que Barco le dijera algo al inglés.

Resumen:

-Argentina venció 2-1 a Inglaterra y jugará la final ante España en Nueva Jersey.

-Lautaro Martínez anotó el gol del triunfo en el minuto 90’+1 para La Albiceleste.

-Jude Bellingham agredió con un golpe en la nuca al jugador argentino Valentín Barco.