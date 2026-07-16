En Estados Unidos están atentos a las mediciones del aire y la predicción meteorológica: el motivo que podría posponer la final entre Argentina y España en Nueva Jersey.

Durante la Copa del Mundo 2026 hubo alertas de suspensión y aplazamientos de varios partidos. Las tormentas eléctricas y las altas temperaturas complicaron el desarrollo normal de la programación, especialmente en Estados Unidos.

Ahora es la gran final entre Argentina y España la que está amenazada y podría postergarse una o varias horas, pero por otro fenómeno atmosférico: la calidad del aire.

La definición de un nuevo campeón del mundo se llevará a cabo este domingo 19 de julio, a las 15:00 horas de Chile, en el MetLife Stadium de East Rutherford, en Nueva Jersey. En ese estado la calidad del aire ha oscilado entre dañino y peligro, superando ampliamente los valores incuso perjudiciales para la salud.

“Aparece una de las grandes incógnitas del Mundial: FIFA nunca ha explicado públicamente cuál sería el límite exacto para aplazar un partido por contaminación atmosférica. Y todo quedaría en manos de las autoridades sanitarias y meteorológicas… y si en algún momento se alcanza un punto insalubre“, informa Marca en España.

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Humo de incendios forestales en Canadá y AQI de hasta 234

Para poner un ejemplo, al momento de redactar la nota, el AQI (Air Quality Index, la escala que mide la calidad del aire), registra un valor de 120 en East Rutherford, pero en Nueva York ha llegado a marcar 234.

La situación de alerta está originada por los incendios forestales que afectan Canadá. Ese humo está siendo traladado por el viento hacia la costa noroeste de Estados Unido.

En Nueva Jersey ya esperan la final de la Copa del Mundo 2026 con show de drones, pero el duelo podría complicarse por contaminación ambiental. (Foto: Getty Images)

“La preocupación existe, aunque en la FIFA nadie habla de una suspensión inminente. Pero el humo ha colocado al MetLife Stadium bajo vigilancia permanente. No porque exista una amenaza inmediata de suspensión, sino porque la calidad del aire se ha convertido en el factor que más preocupa a las autoridades sanitarias y meteorológicas de Nueva York y Nueva Jersey”, agrega el medio español.

Con esta calidad de aire están en riesgo la población sensible como niños, adultos mayores y enfermos de asma, incluso con recomendaciones a la población en general de no hacer ejercicio. Incluso, alrededor del MetLife Stadium ya se alcanza a sentir olor a humo y el cielo se tiñe de gris.

Las mayores esperanzas están puestas en las posibles lluvias pronosticadas para Nueva Jersey el sábado, así como también un frente frío que debería empujar la contaminación a sectores me menos presión.

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“Las autoridades ni FIFA contemplan actualmente un escenario de aplazamiento. Eso sí, los expertos recuerdan que la evolución del humo depende del viento y que la situación puede variar con rapidez. Por eso las mediciones continúan actualizándose prácticamente en tiempo real”, sentencia Marca.

Los valores de la medición AQI

0-50 (Bueno): Sin riesgos para la salud.

51-100 (Moderado): Grupos sensibles deben limitar actividades prolongadas.

101-150 (Dañino para grupos sensibles): Riesgo inmediato para niños, adultos activos o personas con asma.

151+ (Dañino a Peligroso): La población en general debe evitar esfuerzos prolongados al aire libre.

Resumen:

-La final Argentina vs España se juega este domingo 19 de julio en Nueva Jersey.

-Humo de incendios en Canadá afecta la calidad del aire en el MetLife Stadium.

-El AQI registró un valor de 120 en East Rutherford al redactarse la nota.