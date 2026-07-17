El lateral derecho de 26 años, buena figura de los españoles, ensalzó la carrera de la Pulga, aunque también le dejó una alerta a los argentinos.

En España tienen clarísimo que Argentina tiene un jugador temible en Lionel Messi, aunque al parecer no aplicarán una fórmula del tipo marcaje personal en la final del Mundial 2026. Así al menos lo manifestó una sorpresiva figura del cuadro europeo en este certamen.

Un carrilero derecho que comenzó como suplente el torneo. Pero se ganó el puesto en base a buenas actuaciones. Pedro Porro, quien le puso un gran broche de oro a su progreso en el campeonato con ese golazo que le anotó a Francia en la incontestable victoria hispana en la semifinal.

El lateral del Tottenham Hotspur tuvo una entrevista con El Partidazo de COPE, donde le consultaron sobre las tácticas para anular a Messi. “Diría que es imposible”, aseguró el exfutbolista del Sporting Clube de Portugal y el Real Valladolid.

Así festejó Pedro Porro su gran gol ante Francia. (Florencia Tan Jun/Getty Images).

Porro añadió que “básicamente hay que enfocarnos más en nosotros. Contra Francia fue más por ahí que contrarrestar sus puntos fuertes. Intentaremos eso también contra Argentina”. De inmediato, recibió una consulta en la que no temió mojarse: ¿es Messi el mejor futbolista de todos los tiempos?

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“Sí, es el mejor de todos los tiempos. Cuando tienes el estatus de Messi durante toda su carrera, todo lo que ha hecho, diría que sí”, aseguró el exlateral del Manchester City, que en 2019 le pagó 12 millones de euros al Girona para quedarse con su ficha.

Lionel Messi dio dos asistencias en la épica remontada de Argentina vs Inglaterra. (Shaun Botterill/Getty Images).

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Mundial 2026: Porro admira a Messi y lanza una alerta de España para Argentina

La final del Mundial 2026 está literalmente a la vuelta de la esquina y en España le dejaron una alerta a Argentina después de los grandes y merecidos elogios para Lionel Messi. “No impone. Hay que estar enfocado en nosotros”, manifestó Pedro Porro.

“Con todo el respeto del mundo al otro equipo. Pero debemos enfocarnos en lo que tenemos que hacer e intentar contrarrestar los puntos fuertes de ellos”, manifestó el carrilero de 26 años, quien también piensa que la Albiceleste debe tener preocupación por los españoles.

Así definió Pedro Porro ante Mike Maignan de Francia. (Stacy Revere/Getty Images).

Y lo dijo abiertamente. “Ellos deben pensar lo mismo que nosotros por las cosas que estamos haciendo”, lanzó Porro, quien tiene confianza en el nivel que ha mostrado el equipo dirigido por Luis de la Fuente. De menos a más, pues comenzó con un empate sin goles ante Cabo Verde gracias al show que hizo furor a Vozinha.

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¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026?

España y Argentina se medirán este domingo 19 de julio a contar de las 15 horas, según el horario de Chile continental. El partido se disputará en el MetLife Stadium de Nueva York y será arbitrado por el esloveno Slavko Vincic.