“Está entusiasmado”: El importante gesto de Vozinha para llegar a Colo Colo

En el Cacique recibieron portazo por Santiago Mele, y ahora van con todo por la figura de Cabo Verde en el Mundial.

Colo Colo se mete de lleno en el mercado de fichajes por un nuevo portero. La petición de Fernando Ortiz es la prioridad y está pronto a presentar importantes novedades.

El Cacique comenzó la búsqueda con el uruguayo Santiago Mele. Incluso antes que terminara la primera rueda de la Liga de Primera, ya se habían iniciado los acercamientos.

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Pero todo se derrumbó por el interés de un grande de Argentina. Según indicaron en Radio La Red de Argentina, Santiago Mele finalmente se decidió por Independiente. Por lo que sería oficializado en los próximos días.

El portero uruguayo tenía dos opciones: Independiente o Colo Colo. Y pese a los esfuerzos de los albos, que lo contactaron primero, decidió irse al equipo que dirige Gustavo Quinteros. Lo único que resta definir es por cuánto tiempo será el préstamo si por 12 o 18 meses.

Vozinha se acerca a Colo Colo: horas claves

Ahora este portazo al Cacique, también abre una nueva ventana. Es que ahora la opción de Vozinha toma el doble de fuerza. Así incluso lo confirmó Germán García Grova, quien fue el que reveló el interés albo.

“Colo Colo recibió contraoferta. El portero de la selección de Cabo Verde está entusiasmado con al idea de atajar en Chile”, recalcó el reportero de TyC Sports.

“Se espera una resolución en el corto plazo”, agregó. Por lo que se esperan novedades en el arco del Cacique. En especial porque la segunda rueda de la Liga de Primera comienza el viernes 24 de julio cuando reciba a Deportes Limache en el Estadio Monumental.

En resumen:

El portero Santiago Mele rechazó a Colo Colo para fichar por Independiente de Argentina.

El técnico Fernando Ortiz priorizó la contratación de un nuevo arquero para Colo Colo.

El guardameta Vozinha de Cabo Verde negocia una contraoferta para llegar al club albo.