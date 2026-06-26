La primera parte del año termina y los clubes ya comienzan a asegurar sus incorporaciones o salidas para el final de la temporada. Conoce quiénes llegaron y se fueron junto a RedGol.

Si bien se sigue disputando la Copa Chile, el mercado de fichajes de invierno 2026 en el fútbol chileno ya comenzó. Los refuerzos para la segunda rueda ya llegan a nuestro país para sumarse a sus nuevos clubes para un semestre que será más que intenso.

Con Colo Colo escapado en la cima, los hinchas esperan para saber qué figuras llegarán a coronar la campaña. Por su parte, en U de Chile, U Católica y Coquimbo Unido no bajan los brazos y, como escoltas, aspiran a conseguir nombres de jerarquía que les permitan lograr la remontada.

Con refuerzos confirmados y rumores que suenan cada vez más fuerte, te dejamos con todos los detalles de lo que pasa con el mercado de fichajes de invierno en el fútbol chileno.

Mercado de fichajes del fútbol chileno, invierno 2026: todos los refuerzos, rumores y bajas para la segunda rueda

Audax Italiano

Audax Italiano cerró la primera rueda complicado en el fondo y sin DT, por lo que se armarán por completo para evitar el descenso. Foto: Photosport.

Altas: Renovados: Michael Vaduli y Mario Sandoval.

Bajas: Gustavo Lema (DT).

(DT). Rumores: Patricio Graff (DT).

Cobresal

Cobresal terminó en zona de descenso y Gustavo Huerta necesita con urgencia nombres que lo ayuden a salir de su mal momento. Foto: Photosport.

Altas: -.

Bajas: -.

Rumores: Cristian Riquelme (Colo Colo).

Colo Colo

Diego Valdés es la gran prioridad de Colo Colo. Foto: Photosport.

Altas: -.

Bajas: Cristian Riquelme.

Rumores: Diego Valdés (Vélez Sarsfield, ARG), Luciano Cabral (Independiente, ARG), Carlos Palacios (Boca Juniors, ARG), Jean Meneses (Deportes Limache) y Jordhy Thompson (Orenburg, RUS).

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Coquimbo Unido

Coquimbo Unido avanzó en Copa Libertadores y pelea en la parte alta del torneo, por lo que necesitará nombres para pelear en todos los frentes. Foto: Photosport.

Altas: -.

Bajas: -.

Rumores: Facundo Pons (San Martín de Tucumán, ARG).

Deportes Concepción

Fernando Martínez es el primer refuerzo de Deportes Concepción para la segunda rueda. Foto: D. Concepción.

Altas: Fernando Martínez (Rubio Ñu, PAR).

(Rubio Ñu, PAR). Bajas: -.

Rumores: -.

Deportes La Serena

Felipe Gutiérrez está complicado en el fondo con La Serena y deberá revertirlo con refuerzos si quiere salvarse. Foto: Photosport.

Altas: -.

Bajas: -.

Rumores: -.

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Deportes Limache

Facundo Marín deja a los Tomateros. Foto: D. Limache.

Altas: -.

Bajas: Facundo Marín y César Pinares.

Rumores: -.

Everton

Andrés Arroyo se suma a los Ruleteros para la segunda rueda. Foto: Everton.

Altas: Andrés Arroyo (Fortaleza, COL).

(Fortaleza, COL). Bajas: Diéter Villalpando.

Rumores:

Huachipato

Huachipato es uno de los clubes que está peleando en la parte alta y tratará de reforzarse para soñar con el título. Foto: Photosport.

Altas: -.

Bajas: -.

Rumores: -.

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Ñublense

Ñublense se estancó en la zona media de la tabla y quiere recuperar el terreno perdido en la segunda rueda. Foto: Photosport.

Altas:

Bajas:

Rumores:

O’Higgins

O’Higgins avanzó en Copa Sudamericana y quiere seguir dando que hablar esta temporada. Foto: Photosport.

Altas: -.

Bajas: -.

Rumores: César Pérez (Defensa y Justicia, ARG).

Palestino

Palestino es otro de los que va a la caza de Colo Colo y mira refuerzos para potenciarse. Foto: Photosport.

Altas: Guillermo Farré (DT).

(DT). Bajas: Cristián Muñoz (DT).

(DT). Rumores: Maximiliano Salas (River Plate, ARG).

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Unión La Calera

Altas: Vicente Lavín (Deportes Temuco).

Bajas: -.

Rumores: -.

Universidad Católica

Universidad Católica se metió en octavos de Copa Libertadores y, como escolta de Colo Colo, quiere pelear el título. Foto: Photosport.

Altas: -.

Bajas: -.

Rumores: -.

Universidad de Chile

Fernando Gago se recupera de su infarto mientras la U busca refuerzos para la segunda rueda. Foto: Photosport.

Altas: -.

Bajas: Lucas Romero.

Rumores: -.

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Universidad de Concepción

Leonel González regresa a Melgar. Foto: U. de Concepción.