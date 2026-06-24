El arquero fue cortado ante rumores de salida y, pese a no tener nada concreto, le deja en claro a los Ruleteros que tiene memoria. Sorprendió a los hinchas.

El futuro de Ignacio González en Everton se ha transformado en una de las grandes incógnitas del fútbol chileno para la segunda rueda. El arquero vive un incierto escenario en los Ruleteros después de ser cortado por una posible salida.

Los rumores del mercado de fichajes de invierno han instalado al guardameta en la órbita de Colo Colo, algo que parece no haber gustado mucho en Viña del Mar. Fuera del equipo estelar sin explicación alguna, todo apuntaba a un quiebre total. Sin embargo, el propio jugador dio una señal de que no es tan así.

Y es que si bien tiene claro que su situación es crítica y espera aclararla lo antes posible, el portero no dudó en hacerse presente en una jornada especial para el club. Esto, ya que este miércoles 24 de junio el cuadro viñamarino cumple 117 años de historia, algo de lo que el apuntado no quiso restarse.

Ignacio González ratifica su cariño a Everton en plena polémica por su futuro

Pese a que parece estar muy lejos de jugar ahí en la segunda rueda, Ignacio González tiene clara la importancia de Everton en su carrera. El arquero encontró uno de sus mejores versiones en los Ruleteros y, mientras lo cortan por una posible salida, él opta por otro camino.

Ignacio González no arma show y le deja un cariñoso mensaje a Everton. Foto: Instagram.

En medio del cumpleaños 117 de los Oro y Cielo, el guardameta decidió salir al paso con un particular mensaje. Pero ahí no había ni críticas ni una despedida, sino que palabras llenas de cariño por ser parte de su historia.

“Feliz aniversario, Everton“, comenzó señalando en una historia en su cuenta de Instagram. “Que sean muchos más y siga creciendo la historia“, complementó el portero.

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Después de quedar al margen de la derrota de los Ruleteros frente a Universidad Católica por Copa Chile este martes, los rumores de su salida aumentaron. De hecho, el periodista Diego Peralta aseguró que es inminente y que puede quedar todo definido en las próximas horas.

El rumor más grande lo instala en Colo Colo, donde Fernando Ortiz confirmó que busca un arquero que le pelee el puesto a Gabriel Maureira. Eso sí, todavía con otros puestos como prioridad para el Cacique antes de ir por un arquero, como es el caso del enganche.

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Ignacio González evita las polémicas y le muestra su cariño a Everton cuando todo apunta a una separación. El guardameta prefiere irse en buenos términos y así darle la importancia que merece a un club que lo potenció como pocas veces en su carrera.

Los números de Ignacio González en Everton

En su paso por Everton, Ignacio González ha logrado disputar un total de 82 partidos oficiales. En ellos ha dejado su arco en cero en 17 ocasiones y ha recibido 106 goles en los 7.302 minutos que estuvo bajo los tres palos de los Ruleteros.

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En resumen, Everton y González