La U define la política de contratación y las primeras salidas, en medio de rumores que acercan a una figura del fútbol chileno: Jean Meneses.

Universidad de Chile se mete de lleno en el mercado de fichajes por la ventana de invierno, donde buscarán potenciar el equipo con tres nuevos nombres para el plantel del técnico Fernando Gago.

En ese sentido, se está en fechas clave de definiciones, donde se han ido tomando algunas decisiones para que el equipo aspire a pelear el título en la segunda parte del año.

Por lo mismo, hay movimientos que ya generan un impulso económico, luego de asegurar Manuel Mayo que habría que tener “ingenio” para poder traer refuerzos para la U.

Uno de los nombres que suena, pero con dificultad en precio y en tiempo, es Jean Meneses, aunque hay urgencia en Limache que puso fecha límite para el 30 de junio, quien también está como prioridad en Colo Colo.

La U toma decisiones por los refuerzos para la segunda parte de 2026. Foto: Andrés Pina/Photosport

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La U sigue sin dar señales por los refuerzos

Si bien el técnico Fernando Gago sigue en recuperación, luego del infarto agudo al miocardio que lo afectó la semana pasada, fue su ayudante Fabricio Coloccini quien fue consultado por el tema refuerzos para la U.

Eso sí, desconoció avances, dejando en claro que no es un tema en el que tema mucha injerencia: “Fernando es la cabeza del grupo y es el que está más autorizado que yo para hablar de esos temas”.

“No sé lo que han hablado últimamente. Nosotros, ahora estamos enfocados en seguir trabajando, en lo que tenemos, y después lo que vendrá, ya se verá. El club y Fernando lo charlarán entre ellos”, detalló el ayudante.

Fernando Gago sigue en reposo en su casa.

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Los primeros movimientos de la U en el mercado fueron salidas

El tema de los refuerzos toma color en Universidad de Chile, por lo que ya se conocieron los primeros movimientos en el mercado de fichajes, según adelantó el periodista Cristián Caamaño.

“Ya se fue Salomoni, se fue Lucas Romero al fútbol mexicano. La U no lo traspasó, fue indemnizada, no tiene un cupo extra. Va intentar traer futblistas, si venden a Lucas Assadi cambia y pueden traer otro jugador”, explicó.

“La prioridad es un extremo derecho, para competir con Guerrero, que quizás pueda jugar por ambas, pero luego un mediocampista, un mixto, que le de soluciones como Charles Aránguiz.

En ese sentido está sobre la mesa el liberar cupos extranjeros, donde si bien se limpian dos espacios con las salidas, hay otro tema que complica: “La U liberó dos cupos, pero el tema que, por ejemplo, Barrera es del formativo pero es extranjero, lo mismo que Tamayo”, por lo que cuando juegan sí ocupan la plaza.

Jean Meneses aparece como el jugador que se van a pelear los grandes en el fútbol chileno. Foto: Andrés Pina/Photosport

El “ingenio” de la U para los refuerzos: ¿Jean Meneses?

Para Cristián Caamaño cuando Manuel Mayo habló de “ingenio” para traer refuerzos, no quiso decir que no había plata, es más un término para aclarar que se debe acotar al presupuesto que tiene la U.

“La U tomó la clausula de salida anticipada de Romero, al no hacer uso de la compra. El Juárez le compró el pase a Recoleta de Paraguay, que indemnizó a la U por 350 mil dólares, que podrían aplicarse con un jugador libre en Argentina, es un dinero extra por un jugador”, enfatiza.

En ese sentido, también puso sobre la mesa los tiempos, que son cortos en este mercado, con un ejemplo puntual de un jugador que está en el radar: Jean Meneses.

“Interesa mucho, el presidente de Limache dijo ‘si alguien se lo quiere llevar alguien tiene que pagar, pero tiene fecha tope de salida, que es el 30 de junio'”, algo que pone urgencia en las conversaciones.