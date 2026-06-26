El canterano azul abordó su buen presente en la U sin olvidar el difícil proceso de crecimiento, esfuerzo y maduración que ha debido transitar.

Universidad de Chile se prepara para recibir a Unión San Felipe, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Chile 2026. Cuando los azules parecían encontrarse con el triunfo, volvieron a tenerla difícil contra La Calera y salvaron sobre el final el empate 3-3.

Los azules comenzaron en ventaja con el gol de Agustín Arce, quien volvió a anotar en los azules. El mediocampista del Chuncho se está adueñando del puesto de titular, relegando incluso al cortado Lucas Assadi.

En conferencia de prensa, el volante de 21 años, que volvió a la U tras los préstamos a San Luis y Deportes Limache, abordó su buen presente.

“Creo que estuve esperando este momento de hace mucho tiempo, tuve que salir a préstamo dos veces para estar acá. Lo he tomado con mucha responsabilidad. La camiseta titular no está ganada y sigo entrenando al cien por ciento para el fin de semana estar en la cancha dentro del once“, dijo Arce.

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U. de Chile: Arce revela que no lo pasó bien

Sobre la mentalidad y crecimiento personal, reveló que “hay momentos muy difíciles por los que he pasado. La gente desde fuera no ve eso“.

Arce y la mentalidad para ganarse un lugar en la U.

“Los que están siempre son los familiares y cercanos. Eso me ayudó bastante a llevar las situaciones difíciles. Hoy estoy muy feliz de estar jugando en el club en el que siempre anhelé jugar la Universidad de Chile“, expuso.

Por último, Arce fue consultado por la posibilidad de compartir camarín con tres estrellas doradas de la U y la selección chilena: Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas.

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“Es un sueño compartir camarín con esos referentes, son referentes de la U y a nivel nacional e internacional. Trato de sacar el mayor provecho de ellos. Les pregunto cuando tengo dudas y ellos me aconsejan de buena manera. Hay una buena relación con ellos y eso me hace feliz”, sentenció.

Resumen:

-Universidad de Chile jugará ante Unión San Felipe por la Copa Chile 2026.

-Agustín Arce marcó un gol en el empate 3-3 frente a La Calera.

-Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas comparten camarín con el mediocampista azul.