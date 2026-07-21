El dirigente explicó que llegarán más nombres para el segundo semestre del Romántico Viajero.

Universidad de Chile busca levantar su campaña en la segunda parte del año. En esta jornada presentaron a Gonzalo Reyna como refuerzo, pero están lejos de retirarse del mercado.

A solo unos días que comience la segunda rueda de la liga de primera, desde el Romántico Viajero saben que están en deuda. Con la llegada de Reyna solo tienen a una cara nueva, pero esto podría ir variando según las palabras de un directivo.

El segundo refuerzo se acerca

Manuel Mayo, gerente deportivo de Universidad de Chile, habló en la presentación de Gonzalo Reyna. Junto con darle la bienvenida al argentino, aseguró que más nombres aterrizarán en el CDA para el plantel que dirige Fernando Gago.

“Llegarán más refuerzos, es lo planificado, además de Gonzalo que estamos contentos. Trabajamos de la mano con Fernando (Gago), analizamos aspectos a mejorar de manera similar“, indicó el directo del Bulla.

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En los últimos días se ha nombrado a Valentin Gauthier, defensa uruguayo de 22 años que milita en el León de México. Lejos de esquivar el tema, Manuel Mayo fue muy claro en qué está la opción del charrúa. Las negociaciones están avanzadas.

“¿Valentín? Me atrevo a responder. Hemos hablado con su club, nos interesa, pero no está cerrado. Pero el interés real está. Esperaremos que se cierre él u otro, llegarán más refuerzos lo antes posible”, detalló el gerente deportivo del Romántico Viajero.

Gauthier está cerca de ser el segundo refuerzo de U. de Chile. Imagen: Getty

El próximo partido de Universidad de Chile será ante Audax Italiano en La Florida, el domingo 26 de julio a las 17:30 horas. El León está en el 3° lugar de la Liga de Primera, a 12 puntos de Colo Colo. Tiene que hacer una segunda rueda casi perfecta si quiere luchar por el título.