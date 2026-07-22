El goleador de la U mostró videos de sus entrenamientos en el CDA, mientras que su mamá, Dani Colett, detalla las maravillas que hablan en Brasil.

Universidad de Chile está desesperada buscando un refuerzo bombástico en el mercado de fichajes, de manera de romperla en el plantel que lidera Fernando Gago.

Pero fue Eduardo Vargas quien movió los hilos para llevar a uno que viene desde la escuela del Real Madrid en Porto Alegre, pero que ahora marcó sus primeros goles en el Centro Deportivo Azul.

Se trata de Benjamín Vargas, su pequeño hijo, quien entregó talento en entrenamiento en La Cisterna, donde compartió con los niños bajo la atenta mirada de papá.

Benjamín jugó con los cadetes de la U en el CDA.

Benja Vargas le puso turbo con goles en U de Chile

Eduardo Vargas ya está recuperado para volver a las canchas con Universidad de Chile en el retorno de la Liga de Primera 2026, cuando el domingo visiten al Audax Italiano.

Pero también aprovechó el tiempo para llevar a un nuevo goleador a las filas de la U, con su pequeño Benjamín quien sumó sus primeros tantos en las canchas sintéticas del CDA.

Fue el mismo Turbomán quien compartió fotos y videos en sus redes sociales, donde se ve el entrenamiento y algunos lujos de su pequeño, que sueña con ser futbolista como su padre.

Dani Colett: “Los profesores dicen que es crack”

No es primera vez que Benjamín Vargas se luce con el fútbol, porque hace un tiempo su mamá, Dani Colett, contó los detalles de su pequeño jugador: “Los profesores me dicen que se nota que es crack”.

Fue en entrevista con el programa “Siempre pasa algo”, donde la ex chica reality, aseguró que estaba en la escuela del Real Madrid en Porto Alegre, porque busca una meta: “Dice que quiere ser futbolista como el papá”.

“Me ilusiona mucho que Benjamín sea futbolista, tiene mucho talento, está entrenando. Creo que como madre lo mas importante es que sea feliz, si elige otra cosa no pasa nada, tango a Benjamín como a mis hijas las apoyo en lo que quieran ser. Uno como madre se siente orgullosa, chocho y que los niños logren sus sueños y que sean felices“, se mostró orgullosa.

Mira el video de Benja en Brasil: