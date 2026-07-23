Los albos se miden ante el cuadro tomatero este viernes, elenco al que jamás han ganado en los 5 duelos que registran.

El regreso de la Liga de Primera tras el receso por el Mundial 2026 será este viernes, cuando el líder Colo Colo reciba a Deportes Limache en el estadio Monumental.

El partido de por sí genera expectación, debido a que el mejor equipo de la primera rueda espera seguir sacando ventajas, ante un cuadro que se cayó feo en el último tramo de la competencia.

Además, hay un dato que está dando vueltas en el conjunto albo, puesto que se midió en cinco ocasiones ante los limachinos y nunca pudo ganar. Es su nueva Bestia Negra y espero que ese mote se acabe este viernes en Macul.

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Alejandro Hisis le teme a la Bestia Negra de Colo Colo

Colo Colo quiere sumar una nueva victoria y enfrente tiene a Limache, al que nunca le ha ganado profesionalmente, situación que analiza el ex defensor del Cacique Alejandro Hisis.

El Chino cree que el cuadro albo está mucho mejor que su rival, sin embargo, sabe que la cabeza puede jugar un “partido aparte” cuando las estadísticas son muy dispares.

Limache le ganó a Colo Colo en la primera fecha de la Liga de Primera. Foto: Martin Thomas/Photosport

“Posiblemente puede afectarle a Colo Colo el dato de que nunca le ganó a Limache, ese hecho puede estar en la cabeza de los jugadores y transformarse en algo negativo“, dijo Hisis a RedGol.

“Los jugadores de Colo Colo tienen que pensar que es un partido diferente, tienen que pensar en seguir sumando y mantener la ventaja que tienen con los demás. Deben dejar los malos resultados con Limache atrás”, agregó.

Deportes Limache es uno de los tres equipos que le puso ganar a Colo Colo en 2026, junto a Universidad de Chile y Palestino.

En síntesis

El líder Colo Colo recibe a Deportes Limache en el reinicio de la liga.

recibe a en el reinicio de la liga. El exdefensor Alejandro Hisis analizó la racha negativa alba ante el cuadro limachino.

analizó la racha negativa alba ante el cuadro limachino. El partido se jugará este viernes en el estadio Monumental tras el receso mundialista.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportes Limache por la Liga de Primera?

El partido de Colo Colo vs Deportes Limache, válido por la fecha 16 de la Liga de Primera, se jugará este viernes 24 de agosto, a partir de las 20:30 horas, en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera