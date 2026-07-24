Los 3 equipos con los que compite Colo Colo por el estelar fichaje de Vozinha

En Blanco y Negro siguen pensando en fichar al arquero caboverdiano, sin embargo, no es el único club que no tiene en la mira.

Uno de los grandes personajes que nos dejó el Mundial 2026 es el arquero caboverdiano Vozinha, que a sus 40 años tuvo una gran actuación en el certamen planetario, siendo elegido el mejor meta del torneo.

El portero fue el líder del equipo africano que llegó a los 16° de final, donde perdió apretadamente por 3-2 contra Argentina, luego de un apretado tiempo suplementario.

Vozinha tiene relación directa con el fútbol chileno, debido a que Colo Colo está buscando un arquero y volvió a negociar con el africano de 40 años, quien se hace querer tras lograr el reconocimiento mundial.

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El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, está obsesionado con cerrar la contratación del meta de Cabo Verde, pero el club chileno no es el único que lo tiene en la mira.

El primer equipo que preguntó condiciones por el ex meta de GD Chaves de Portugal es Inter de Miami, puesto que el club de David Beckham pensó en juntar a Vozinha y un tal Lionel Messi en el mismo plantel. Aún no hay oferta.

Además, el equipo de representación del jugador señaló que lo buscan de Sudamérica, precisamente de Brasil, debido a que Ceará también está haciendo gestiones por Vozinha. El elenco milita en la Serie B.

Vozinha sigue buscando equipo. (Photo by Michael Reaves/Getty Images)

Por último, los petrodólares de Arabia Saudita están observando el popular portero de las redes sociales, debido a que Al-Diriyah FC piensa en ofertar por el golero.

Por ahora, lo más cercano es lo de Colo Colo, pero aún no llegan a un acuerdo para que Vozinha llegue o no al estadio Monumental.

En síntesis

Vozinha (40 años) fue elegido mejor arquero del Mundial 2026 jugando por Cabo Verde.

fue elegido mejor arquero del Mundial 2026 jugando por Cabo Verde. Colo Colo negocia actualmente la contratación de Vozinha por interés de Aníbal Mosa.

negocia actualmente la contratación de Vozinha por interés de Aníbal Mosa. Inter de Miami y Ceará también consultaron condiciones para fichar al portero Vozinha.

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