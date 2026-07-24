Pese a que el DT argentino quiere traer un guardameta para afrontar la segunda mitad del año, el jugador de Cabo Verde no está dentro sus opciones preferidas.

La opción de que Vozinha termine llegando a Colo Colo se reactivó en las últimas horas luego que se cayeran las negociaciones con el uruguayo Santiago Mele. El Cacique busca un arquero y el meta de Cabo Verde parece cumplir con el perfil.

Tras ser uno de los jugadores sensación del pasado Mundial 2026 y con 40 años en el cuerpo, el portero está buscando club tras militar por dos temporadas en el Grupo Desportivo de Chaves, elenco de la segunda división de Portugal.

Más allá de los recientes dichos de Adilson dos Santos, representante de Vozinha, quien confirmó las negociaciones con el Cacique, llama la atención que los albos quieran un arquero que recién el mundo conoció estas últimas semanas. Aunque ojo, no es una petición del cuerpo técnico.

¿Quién quiere realmente a Vozinha en Colo Colo?

Pese a que Fernando Ortiz pidió a un arquero en este mercado de fichajes, el nombre de Vozinha está lejos del gusto del DT albo. Para el argentino la primera opción era Santiago Mele, quien terminó cayéndose.

Dicho esto, el que está realmente obsesionado con fichar al meta de Cabo Verde es Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, esto por el notable crecimiento que tuvo la popularidad del jugador durante la pasada Copa del Mundo.

Vozinha viene de ser uno de los jugadores sensación del pasado Mundial 2026. ¿Será Colo Colo su próximo destino tras la cita planetaria? | Foto: Getty Images.

Así las cosas, esta movida iría casi en la misma línea a la de Olimpia de Paraguay cuando fichó hace unas semanas al neozelandés Tim Payne, otro de los jugadores que se hizo viral en la cita planetaria de Estados Unidos, México y Canadá.

En lo deportivo Vozinha viene de disputar cuatro compromisos en el Mundial 2026 con Cabo Verde, sumando 390 minutos de acción en los que recibió cinco goles. Gracias a sus buenas atajadas evitó que su selección cayera en los 90 minutos ante España y Argentina, las dos finalistas del torneo.

En síntesis