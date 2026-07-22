El arquero tenía todo listo para firmar en el Cacique, pero a última hora complicó todo y se fue a otro lado. El presidente de Blanco y Negro no aguantó.

Colo Colo tuvo un martes muy lejos del que se esperaba y todo por culpa de Santiago Mele. El arquero uruguayo estaba a nada de ser el primer refuerzo del Cacique para la segunda rueda del 2026, pero el fichaje se cayó a última hora y dejó la escoba.

El guardameta tenía un acuerdo de palabra para ser jugador albo, pero justo antes de la reunión de directorio de Blanco y Negro en la que se aprobaría su arribo, cambió los planes. Nuevas exigencias en el contrato alejaron las posturas, para luego destaparse que Independiente de Avellaneda se lo estaba quitando. El hecho indignó a los hinchas, pero a ninguno como a Aníbal Mosa.

El presidente de la concesionaria que maneja al Eterno Campeón terminó muy molesto por el desprecio que tuvo el portero charrúa con el club. Una jornada intensa en el Estadio Monumental y de la que este miércoles se conocieron nuevos detalles.

La historia detrás del portazo de Santiago Mele a Colo Colo que indigna a Aníbal Mosa

En Colo Colo se vivió un martes de aquellos después de todo lo ocurrido con la frustrada llegada de Santiago Mele al Estadio Monumental. El arquero trató de mejorar sus condiciones a última hora ocultando que tenía arreglado su arribo a Independiente de Avellaneda, lo que dejó en llamas al directorio.

Santiago Mele dejó tirado a Colo Colo pese a tener un acuerdo de palabra, lo que molestó y mucho a Aníbal Mosa. Foto: Getty Images.

“Ayer estaba todo listo y planificado para que, una vez finalizara ese directorio extraordinario, Aníbal Mosa anunciara al nuevo arquero de Colo Colo“, explicó este miércoles el periodista Cristián Alvarado en Los Tenores Mañaneros de Radio ADN. “Eso no ocurrió, termina molesto el presidente porque no se pudo cerrar“, añadió.

Este episodio dejó indignado al presidente de Blanco y Negro, quien lo hizo notar en la reunión de directorio. “Estaba el acuerdo, todo dado para cerrarlo, pero lamentablemente no se da y está prácticamente listo en Independiente”.

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La molestia de Aníbal Mosa se da por la forma en que se trató al club, el que queda en ridículo por lo hecho por Santiago Mele. Tanto, que incluso se mandató a que sea el mandamás albo quien lidere las negociaciones de ahora en adelante.

Esto también complica la planificación de Fernando Ortiz, quien lo había exigido para la segunda rueda. El DT viene pidiendo un arquero desde el verano y justo ahora que le daban en el gusto, su elegido le jugó chueco al Eterno Campeón.

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Colo Colo mastica la rabia del ninguneo de Santiago Mele en el mercado de fichajes de invierno. El Cacique se enfoca en otras opciones y se queda sin su prioridad en el puesto.

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En resumen, Colo Colo y Mele