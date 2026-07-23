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Universidad de Chile

Valentín Gauthier mete presión para debutar en U de Chile: “Preparado, como si tuviera que jugar mañana”

El nuevo defensor de los azules asegura que viene listo para entrar a la cancha, teniendo en cuenta que hizo la pretemporada con el León de México.

Por Cristián Fajardo C.

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Gauthier quiere jugar cuanto antes por la U.
© RedgolGauthier quiere jugar cuanto antes por la U.

Universidad de Chile se apronta a presentar su segundo refuerzo en la ventana de invierno del mercado de fichajes de la temporada 2026, con la llegada del defensor Valentín Gauthier.

El uruguayo llegó de madrugada al país, para luego realizar los exámenes médicos en una clínica privada de Santiago, donde tuvo el tiempo de conversar un poco con los medios.

Lo primero fue una broma, teniendo en cuenta lo poco que ha dormido desde que aterrizó para luego cumplir con la cita médica, aunque se lo tomó con humor: “Un poquito”.

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Gauthier asegura que viene listo para debutar por la U

Pese a que Valentín Gauthier llega encima de primera fecha de la segunda rueda, donde el domingo Universidad de Chile debe visitar al Audax Italiano, mandó un mensaje que motiva a los hinchas.

“Llegó muy bien, me vengo preparando, hice toda la pretemporada en León, me vengo preparando como si tuviera que jugar mañana y desde ese lado físicamente estoy muy bien vengo bien”, comentó.

Por lo mismo, sabe que debe entrar con un gran rendimiento de inmediato, teniendo en cuenta los objetivos importantes que tiene el plantel del técnico Fernando Gago.

“La U es un equipo muy grande, un equipo muy lindo y que merece cosas buenas”, señaló en declaraciones en el medio La Voz Azul.

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