Tabla: Colo Colo se enreda solo ante Limache, pero respira y se aleja en la cima de la Liga de Primera

El cuadro albo tenía un partido controlado, sin embargo, un penal y expulsión de Erick Wiemberg enredó el tramo final del encuentro.

Un partido que estaba totalmente resuelto para Colo Colo se transformó en un suplicio, sin embargo, pudo sacar la tarea adelante ante Deportes Limache, por la fecha 16 de la Liga de Primera.

Los albos se quedaron con una trabajada victoria por 3-1 ante los tomateros en el estadio Monumental, terminando muy complicados, pidiendo la hora y con un hombre menos en la cancha.

El Cacique pudo sacar diferencias claras con los goles de Álvaro Madrid (47′) y Jeyson Rojas (56′), no obstante, Erick Wiemberg hizo un penal tonto, se fue expulsado y pudo descontar desde los 12 pasos Daniel Castro (74′).

Cuando Colo Colo estaba defendiendo la ventaja y se asomaba el empate, llegó la tranquilidad. El joven Felipe Raipán aprovechó la única que tuvo y en los 88′ anotó un gol clave.

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Colo Colo sigue sacando diferencias en la Liga de Primera

Colo Colo pudo aguantar la ventaja ante Limache, y de esta forma, sumó su primera victoria en toda la historia contra el equipo cervecero.

El equipo de Fernando Ortiz sumó su séptimo triunfo de manera consecutiva en la Liga de Primera, y por ende, es el sólido líder de la competición chilena.

Fernando Ortiz celebra en Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

El elenco albo llega a las 39 unidades y le saca 13 puntos de ventaja a Universidad Católica, que tiene un partido menos en el certamen.

Deportes Limache, en tanto, se queda en los 21 puntos y sigue en la novena posición de la tabla de posiciones.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera