El representante español Joan Compte se mostró feliz luego de que se concretara el arribo del arquero a Chile.

Un verdadero golpe al mercado de fichajes dio Colo Colo, porque contrató al mejor arquero del Mundial 2026, el caboverdiano Vozinha.

El portero de 40 años se suma al cuadro popular luego de haber alcanzado la fama a nivel global por su cometido en la Copa del Mundo, donde contribuyó a que Cabo Verde llegara hasta los 16° de final.

El acuerdo de Vozinha con Colo Colo es total, y el ex meta de GD Chaves de Portugal estará llegando el martes a Chile, para firmar su contrato con el líder de la Liga de Primera.

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Intermediario da detalles de la negociación de Colo Colo con Vozinha

Vozinha llega a Colo Colo y tendrá el mejor contrato de su carrera. El acuerdo del africano con Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, es total y estará al menos hasta finales de 2026 en el país.

Uno de los involucrados en el negocio fue el agente español Joan Compte, quien en su cuenta de X dio algunos detalles de la operación y se mostró feliz porque todo haya resultado.

Vozinha es conocido mundialmente. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

“Feliz de que todo haya llegado a buen puerto y contento de haber intermediado en el fichaje, ayudando a que Vozinha juegue en un histórico de Sudamérica, el Colo Colo de Chile“, señaló el ex arquero español.

“Gran trabajo y predisposición del jugador, club y agentes. Muy agradecido. Nos vemos pronto, Chile”, agregó Compte.

Vozinha jugará por primera vez en Sudamérica y viene a pelear el puesto con Gabriel Maureira, el titular en la puerta de Colo Colo.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera