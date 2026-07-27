El técnico Fernando Gago entrega detalles para el volante, donde quieren que vuelva a explotar tal como el año pasado.

Universidad de Chile vio el regreso de Lucas Assadi en la victoria por 2-1 ante Audax Italiano, en el retorno de la Liga de Primera 2026 en un duelo disputado en el estadio Bicentenario de La Florida.

Luego de seis partidos consecutivos sin tener aparición, ni en la banca de suplentes, el formado en los azules tuvo un renacer en la intertemporada, para una ilusión de volver a tener un segundo semestre a gran nivel.

Por lo mismo, fue el propio técnico Fernando Gago quien contó detalles del plan que tiene para Assadi, de manera de ir paso a paso recuperándolo para encontrar su explosión nuevamente.

Fernando Gago quiere cuidar de Lucas Assadi en la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

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Gago: “Si está en buen nivel va a jugar”

Fernando Gago ya había dicho que necesitaba de Lucas Assadi para la segunda parte de Universidad de Chile, por lo mismo pidió la renovación del jugador a la dirigencia.

En ese sentido, el argentino sabe que puede hacer explotar la mejor versión del formado en el CDA, por lo mismo lo quiere llevar paso a paso y llenarlo desde la confianza.

“Charles y Lucas son dos jugadores muy importantes en el plantel y, como lo vuelvo a decir, independientemente del nombre, necesito de todos y si están en buen nivel van a jugar“, explicó Gago.

Si bien no quiso apuntar individualmente en el nombre de Assadi, la idea es que partido a partido pueda aumentar los minutos dentro de la cancha, para que llegue a la meta.

Assadi espera recuperar su mejor nivel en U de Chile

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Assadi: “Lo pasé mas o menos este tiempo”

Lucas Assadi ingresó en el minuto 64, cuando la U empataba por 1-1 ante Audax Italiano, en desmedro de Ignacio Vásquez, lo que liquidó una mala recha de seis partidos fuera de las canchas.

Por lo mismo, tras el encuentro se desahogo por lo que le tocó vivir: “Personalmente estoy muy contento de volver a jugar, lo pasé más o menos este tiempo personalmente siendo no citado pero feliz de volver”.

Fue en TNT Sports donde agradeció el momento, donde incluso tuvo palabra para los seguidores bullangueros: “La gente siempre me ha apoyado en todo momento, en las buenas y en las malas”.

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