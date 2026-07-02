El técnico de los azules descartó pedir su salida del plantel, pero asegura que volverá a jugar cuando lo vea con el compromiso necesario y que sabe que puede rendir.

Universidad de Chile sufrió una nueva derrota, esta vez por un marcador de 1-0 ante Unión La Calera por la Copa Chile 2026, en un compromiso jugado en el Estadio Nacional.

Una de las cosas más llamativas tiene que ver con la ausencia por quinto partido consecutivo de Lucas Assadi, quien asistió al reducto de Ñuñoa para alentar a sus compañeros.

Esto, en medio de rumores de quiebre y de una salida anticipada de la U, donde incluso hubo una versión que aseguró que no jugaba más mientras esté Fernando Gago.

Por lo mismo, fue el mismo técnico argentino quien quiso explicar su situación, dejando en claro que lo necesita y que incluso fue quien pidió su renovación en el club.

Fernando Gago le entrega toda su confianza a Lucas Assadi en la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

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Fernando Gago le canta la verdad a Lucas Assadi en la U

El técnico argentino sacó la voz por Lucas Assadi, donde reveló los esfuerzos que ha hecho para mantenerlo en Universidad de Chile como una de sus figuras.

“Cuando llegué hablé con Manuel y le dije que era prioridad que se quede y que renueve, se estaba recuperando de la lesión. Pero yo tengo algo muy claro, voy a poner al que mejor esté y el que mejor entrene, independiente de las condiciones de cada futbolista”, explicó.

En ese sentido, aseguró que la tarea también es para el volante, que tiene que demostrar compromisos y sus ganas de volver a la titularidad.

“También hay normas entrenamientos y los necesito a todos comprometidos. Lucas es fundamental, yo pedí que lo renueven y que no se vaya, porque lo necesitaba y tiene que demostrarlo y empezar a tener eso minutos que se tiene que ganar, después será decisión mía, tendrá minutos cunado se los va a ganar. Quiero que se quede, no voy a cambiar pensamiento de un mes atrás”, precisó.

Por lo mismo, hizo un compromiso: “Confío mucho en Lucas, lo voy a recuperar y mi misión es que cada jugador pueda estar bien. Puede ser Lucas, Marcelo, Charles, Eduardo que todos tengan un sentido de pertenencia“.

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Mira el video de Assadi con los hinchas de la U: