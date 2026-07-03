Más de 587 mil visualizaciones: Hinchas argentinos cambia el “Muchachos” por insólita canción sobre Messi

La previa ante Cabo Verde a esta marcada por el nuevo hit que ya es viral en redes sociales. "Es un montón", indicaron al otro lado de la Cordillera.

La selección de Argentina se prepara para el duelo de dieciseisavos que se disputará este viernes 3 de julio ante Cabo Verde. Encuentro donde el elenco dirigido por Lionel Scaloni es ampliamente superior y se lleva todas las predicciones para avanzar de fase.

Por lo mismo, ante un cuadro tan beneficiosos para la albiceleste se ha reactivado la ilusión de un nuevo título. A tal punto que la conquista de la cuarta estrella ha desatado diversas canciones en este Mundial. En especial para competir con el “Muchachos nos volvimos a ilusionar” que se hizo todo un hit en Qatar 2022.

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Pero ahora apareció un nuevo tema y que causa repercusión por su letra. El tema es en honor a Lionel Messi, pero llama la atención por la particular comparación que realiza.

“Cuándo era chiquitito me gustaba Messi y los dibujitos”, parte el cántico. Pero luego cambia de tono y asegura que a los argentinos les gusta Messi y otras sustancias prohibidas. Pese a la insólita letra, el tema ya se toma Estados Unidos. Incluso la cuenta Dataref lo publicó y ya suma mas de 587 mil visualizaciones.

Aunque un importante sector de los trasandinos han recalcado que este tema no los representa. “Es un montón”, recalcó TyC Sports. Por lo que todavía hay un sector que prefieren seguir con el “Muchachos” como canción principal para alentar a su selección ya que es mucho más familiar.

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¿Quién transmite Argentina vs Cabo Verde por el Mundial?

El partido entre Argentina y Cabo Verde está programado para las 18:00 horas de Chile. En está ocasión será transmitido por señal abierta por Chilevisión. También estará disponible en el cable por DSports. Ahora vía streaming estarán las opciones de Disney+, DGO, Prime Video, DAZN, el sitio web de Chilevisión y Paramount.