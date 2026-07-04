El ídolo trasandino fue muy autocrítico luego de clasificar a la próxima ronda de la cita planetaria apenas frente a Cabo Verde. Le tiró la oreja a sus compañeros.

Lionel Messi y Argentina siguen en el Mundial 2026 después de superar una llave que, creían, sería más fácil. La Albiceleste se impuso en el alargue por 3 a 2 ante Cabo Verde, mostrando un fútbol que deja en duda su candidatura para levantar el título.

Si bien lograron la clasificación a octavos de final, los pupilos de Lionel Scaloni se vieron muy por debajo de las expectativas. De hecho, el propio capitán del elenco trasandino sacó la voz para mandarle un claro mensaje a sus compañeros.

Las claves de la crítica de Messi a Argentina en el Mundial 2026

Sufrido paso a octavos: Argentina avanzó a la siguiente ronda del Mundial 2026 tras vencer estrechamente por 3-2 a Cabo Verde en el alargue, dejando serias dudas sobre su candidatura al título.

avanzó a la siguiente ronda del tras vencer estrechamente por 3-2 a en el alargue, dejando serias dudas sobre su candidatura al título. Fuerte autocrítica de Lionel Messi : envió un duro mensaje al plantel por el bajo nivel mostrado, advirtiendo sobre la falta de presión y asegurando que “hay que corregir lo malo, que hoy fue mucho”.

: envió un duro mensaje al plantel por el bajo nivel mostrado, advirtiendo sobre la falta de presión y asegurando que “hay que corregir lo malo, que hoy fue mucho”. La pelota parada como salvavidas: Pese a los errores colectivos, el 10 de la Albiceleste valoró el juego aéreo del equipo y avisó que seguirán compitiendo hasta el final.

Messi advierte a Argentina tras dura clasificación en el Mundial 2026 ante Cabo Verde

La sufrida clasificación de Argentina ante Cabo Verde dejó muy preocupado a Lionel Messi. El capitán de la Albiceleste sacó la voz después de avanzar a los octavos de final del Mundial 2026 y le tiró la oreja al plantel.

Lionel Messi no quedó nada de conforme con lo hecho por Argentina ante Cabo Verde en el Mundial 2026. Foto: Getty Images.

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“Perdimos la pelota, nos metimos atrás, no presionamos bien”, lanzó de entrada el 10 ante los medios de comunicación. “Ellos golpearon con sus armas. Sabíamos que iba a ser difícil”, añadió.

De hecho, Lionel Messi pidió respeto para Cabo Verde y todos los que no llegan como favoritos. “Se suele desprestigiar a las selecciones por nombre, pero nada es fácil. En el Mundial siempre es complicado. Creo que lo importante es descansar, pensar en lo que viene y pensar en rescatar cosas positivas”.

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El 10 no se quedó ahí y le hizo un llamado al plantel de Argentina a darse cuenta que, con el juego mostrado este viernes, no les alcanzará. “Hay que corregir lo malo, que hoy fue mucho“.

“Nos quedaban lejos las líneas. A los centrales se les hizo largo. Quedamos descoordinados, ellos siempre eran uno más. Nos hicieron correr porque no pudimos presionarlos bien”, complementó.

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Finalmente, Lionel Messi avisó que Argentina sueña con el bicampeonato en el Mundial 2026. “Esta selección va a competir hasta el final. Hoy demostramos la importancia de la pelota parada, que en partidos así es importante. Tenemos buenos cabeceadores. Hoy lo pudimos aprovechar y va a ser importante estar fuerte ahí”, cerró.

El posible rival de Argentina en cuartos de final del Mundial 2026

Argentina tendrá que salir a pelear ante Egipto su opción de avanzar más allá de los octavos de final. De clasificar a cuartos, la Albiceleste se verá las caras con el ganador de la llave entre Suiza y Colombia.