La Albiceleste nuevamente se ha visto favorecida por decisiones arbitrales que levantan sospechas en los hinchas. El técnico puso el pecho.

Argentina otra vez hace noticia por arbitrajes a su favor, ahora en el Mundial 2026. La Albiceleste ha tenido otra participación llena de polémicas en una cita planetaria y con los jueces tomando decisiones que, a la larga, los han beneficiados.

Basta con recordar el planchazo de Lionel Messi que no le costó ni amarilla y que, días más tarde, significó la expulsión para otro jugador. Este es uno de los varios ejemplos que circulan en redes sociales y que llevaron a Lionel Scaloni a defender a sus dirigidos.

En resumen

Nuevas sospechas de favoritismo: Argentina vuelve a estar en el centro del debate en el Mundial 2026 por decisiones arbitrales que presuntamente la benefician, reviviendo las críticas de Qatar 2022.

vuelve a estar en el centro del debate en el por decisiones arbitrales que presuntamente la benefician, reviviendo las críticas de Qatar 2022. La firme defensa de Scaloni: El técnico de la Albiceleste le restó importancia a los cuestionamientos, asegurando que se mantiene alejado de las redes sociales e indicando que muchas veces “se hace de algo chico algo muy grande”.

El técnico de la Albiceleste le restó importancia a los cuestionamientos, asegurando que se mantiene alejado de las redes sociales e indicando que muchas veces “se hace de algo chico algo muy grande”. Bajo la lupa ante Cabo Verde: El próximo partido de la escuadra sudamericana estará bajo estricta observación de los hinchas y la prensa. Pese a que el equipo tiene talento de sobra para brillar por sí solo, las dudas sobre posibles ayudas externas siguen encendiendo el debate.

Scaloni defiende a Argentina ante supuestas ayudas en el Mundial 2026

Tal como pasó en Qatar 2022, el arbitraje vuelve a ser factor clave y a favor de Argentina. Aún con un grupo accesible, la Albiceleste se ha visto beneficiada por cobros polémicos y que han encendido el debate sobre si realmente hay algo detrás para ayudarlos.

El arbitraje ha jugado a favor de Argentina durante el Mundial 2026. Foto: Getty Images.

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Lo evidente de las imágenes llevaron a que, en la previa del duelo con Cabo Verde, el técnico Lionel Scaloni decidió poner el pecho a las balas y explicó cómo se mantiene lejos de todo el ruido. “No leyendo las redes sociales, no las mires y ya está. Si no miras eso, no te enteras“, dijo de entrada.

Para el técnico de Argentina, da lo mismo lo que se diga aún cuando las cámaras han dejado claro que no se ha medido con la misma vara. “El tema es que hoy cualquier pone una cosa y no es fundamentada. Se hace de algo chico algo muy grande. No hay que darle importancia”.

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Finalmente, Lionel Scaloni minimizó los dardos contra el arbitraje cada vez que juega la Albiceleste. “Las redes tienen estas cosas. Cosas buenas, pero también estas que cualquiera y no cualquiera pone algo, se viraliza y en un segundo está en todos lados. No hacemos eco de eso”.

Habrá que esperar para ver si es que ante Cabo Verde las cosas funcionan con normalidad y no vuelven a aparecer este tipo de situación. Las sospechas no le sirven a nadie y los hinchas estarán muy atentos para encender un debate que está lejos de terminar.

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Argentina tiene equipo como para hacer noticia por sí solo y no tener que estar aclarando si el arbitraje los ayuda. La Albiceleste intenta enfocarse en la cancha mientras fuera de ella van apareciendo cada vez más imágenes que dejan más dudas que certezas y que, como sea, les terminan favoreciendo.

El posible rival de Argentina en octavos de final del Mundial 2026

Con el arbitraje en duda en sus partidos, Argentina sale a buscar la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026. Si supera a Cabo Verde, la Albiceleste se verá las caras en la próxima ronda con el ganador de la llave entre Australia y Egipto.