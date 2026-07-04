Fernando Gago tiene buenas noticias en la Universidad de Chile. Uno de sus buenos jugadores vuelve al ruedo.

Universidad de Chile sigue con ritmo competitivo. En este caso, los azules tendrán una importante visita a Valparaíso, para enfrentar a Santiago Wanderers por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Chile.

El elenco laico viene de caer ante Unión La Calera y pretende recomponerse ante los porteños. De hecho, un triunfo ante los caturros, podría elevar al cuadro de Fernando Gago al primer lugar del grupo.

Para lograr esta hazaña, contará con un jugador que no venía teniendo minuto. Según contó Emisora Bullanguera, el cuadro azul contará con el retorno de uno que no sumaba por problemas físicos.

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Vuelve a la citación

Fernando Gago decidió contar con él. Fabián Hormazábal vuelve a la nómina de la Universidad de Chile, esta vez para enfrentar a Santiago Wanderers. El jugador había sufrido un fuerte desgarro.

Estas son buenas noticias para la U de Chile, que suma un jugador en el sector derecho, donde Fernando Gago estaba poniendo a Nicolás Fernández. Hormazábal tendrá que demostrar que puede volver a retomar su buen nivel

El duelo ante Santiago Wanderers será este domingo 5 de julio, en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso. Está agendado para las 12.30 horas de nuestro país.

Fabián Hormazábal vuelve a vestirse de azul | Photosport

En resumen…

Universidad de Chile visitará a Santiago Wanderers este domingo 5 de julio en el Estadio Elías Figueroa Brander por la Copa Chile.

visitará a Santiago Wanderers este domingo 5 de julio en el Estadio Elías Figueroa Brander por la Copa Chile. El lateral Fabián Hormazábal regresa a la citación del director técnico Fernando Gago tras recuperarse de un fuerte desgarro.

regresa a la citación del director técnico Fernando Gago tras recuperarse de un fuerte desgarro. Un triunfo ante el cuadro porteño le permitiría al conjunto azul alcanzar el primer lugar de su grupo.