A poco de haber fichado en Lota Schwager y sin minutos en el sur, jugador a préstamo vuelve al CDA por orden del DT.

U de Chile aún no hace noticia por algún fichaje en el mercado de pases de invierno, pero sí hay novedades en cuanto a los préstamos. Es que un viejo conocido poco y nada duró en el sur, y volverá al CDA.

Se trata del portero José Alburquenque, 18 años, quien en abril pasado había dejado el equipo para partir cedido a la Segunda División Profesional. A poco de ser presentado en la Lamparita, retornará a su club formador.

“Alburquenque (18) deja Lota Schwager, club al que llegó cedido desde Universidad de Chile. Los azules realizan la “repesca” tras solicitud de Fernando Gago”, informó el periodista Sergio Godoy.

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Con el retorno de José Alburquenque, quien no tuvo minutos en Lota Schwager, U de Chile tendrá cambios en los porteros del primer equipo. Por ello, habrá otra salida en este segundo semestre.

“Alburquenque se suma a Castellón y Toselli, considerando que Ignacio Sáez saldrá durante el segundo semestre”, informó la citada fuente. El meta ahora ex Lota fue incluso llamado a un reciente microciclo por la selección chilena.

No es primera vez que en U de Chile piden el regreso anticipado de sus jugadores a préstamo. Y pasó en las temporadas pasadas con nombres como Cristóbal Muñoz y David Retamal.

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Dichos futbolistas regresaron antes por órdenes del club, sin embargo tampoco sumaron minutos y volvieron a salir a préstamo. Ahora el joven meta Alburquenque buscará su oportunidad tras ser llamado por Fernando Gago.