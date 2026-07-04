Este atacante de 17 años jugó el segundo tiempo completo en la paliza de O'Higgins al Cacique y, días después, fue parte del equipo albo que vapuleó al Bulla en la final Sub 18. ¡Revisa sus declaraciones!

En el experimento que Fernando Ortiz dispuso en la paliza que O’Higgins le dio a Colo Colo por el Grupo E de la Copa Chile, apostó por propiciar el estreno de un extremo derecho de 17 años que los días fue campeón en la categoría Sub 18 de los albos.

Las referencias son para Pierre Allende, quien en el descanso sustituyó a Leandro Hernández en el estadio El Teniente. Allí, los albos cayeron por 4-1 ante el Capo de Provincia. Y este atacante tuvo sus primeros minutos. Es más, sacó un preciso centro, pero Vicente Martínez no pudo cabecear a la portería defendida por Jorge Peña.

Luego de coronarse monarca en la citada división, donde el Cacique venció a Universidad de Chile, Allende conversó con RedGol y repasó cómo fueron las horas previas a su primer partido con el elenco profesional colocolino. “Llegó Andrés (Sánchez), que es el que siempre comunica quién va al plantel”, introdujo

Pierre Allende en acción ante O’Higgins. (Jorge Loyola/Photosport).

“Me dijo que tenía chances de ir citado. Ese mismo día me dijeron que iba. Es una oportunidad que cualquiera que juega acá quiere que se le dé, lo tomé con una alegría tremenda”, describió el futbolista, quien se espera que compita en el Mundial Sub 17 de Qatar.

“Fue totalmente inesperado que me subieran de categoría jugar en la Sub 20, ir al primer equipo”, repasó Pierre Allende, quien entró con el número “51”, uno más que el que utilizó Felipe Raipán, atacante nacido en Pucón que tiene 16 años y ya celebró su primer gol con el Cacique.

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Pierre Allende y una semana frenética: debutó en Colo Colo y fue campeón vs U de Chile

Pierre Allende conversó con RedGol con la medalla de campeón que consiguió junto a la Sub 18 de Colo Colo ante Universidad de Chile. Y todavía saborea la alegría de haberse metido entre los debutantes del proceso del Tano Ortiz en Pedrero.

Pierre Allende enfrenta la marca de Luis Pavez. (Jorge Loyola/Photosport).

“Son oportunidades que uno debe saber aprovechar, se dan una vez en la vida. Si me toca ir al plantel lo haré de buena manera. Y si me toca jugar en mi categoría o en la que me toque, siempre daré lo mejor de mí”, sentenció Allende, quien espera tener más minutos, aunque sabe que debe luchar por ellos.

Otros que han tenido acción en el plantel estelar que jugaron ante el Romántico Viajero en la jornada del título fueron Vicente Martínez y Rodrigo Catalán, volante ofensivo y mediocampista de contención, respectivamente. Ambos fueron convocados para ese duelo frente al cuadro celeste en la Copa Chile.

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Revisa las declaraciones de Pierre Allende