El Cacique está trabajando con todo para conseguir fichajes para lo que queda de 2026 y el DT tiene claro lo que quiere. El club hace una apuesta.

Colo Colo no pierde tiempo y trabaja con todo en el mercado de fichajes de invierno del fútbol chileno. El Cacique está buscando refuerzos para la segunda rueda y toma una drástica decisión con un punto clave: el cupo de extranjero.

El Eterno Campeón tiene por ahora a cinco jugadores desde el exterior, cumpliendo con la cuota permitida dentro de la cancha. Sin embargo, Fernando Ortiz tiene un arquero en la mira, lo que lo lleva a descartar a nacidos fuera del país para cualquier otra posición.

Las claves de la decisión de Colo Colo con el cupo de extranjero en el mercado

Prioridad en el arco : Tras la lesión de Fernando De Paul, el técnico Fernando Ortiz exigió como refuerzo clave al portero uruguayo Santiago Mele (Monterrey) para la segunda rueda.

: Tras la lesión de Fernando De Paul, el técnico exigió como refuerzo clave al portero uruguayo (Monterrey) para la segunda rueda. Reserva del cupo de extranjero: Colo Colo tomó la drástica decisión de guardar su sexto y último cupo de jugador foráneo exclusivamente para cerrar la llegada de este nuevo guardameta.

tomó la drástica decisión de guardar su sexto y último cupo de jugador foráneo exclusivamente para cerrar la llegada de este nuevo guardameta. Impacto en el plantel y salida inminente: La búsqueda de un arquero extranjero relega al juvenil de 19 años, Gabriel Maureira, y obligaría a la salida de Claudio Aquino para cumplir con el límite de cinco extranjeros en cancha que exigen las bases.

Colo Colo deja el cupo de extranjero que le queda para su arquero

Colo Colo da una tremenda sorpresa en medio del mercado de fichajes de invierno al poner el arco como una de sus prioridades. El Cacique se mueve ante la lesión de Fernando De Paul y apuesta por sumar un nombre desde el exterior en ese lugar.

Colo Colo guardará su cupo de extranjero para buscar un arquero, un pedido directo de Fernando Ortiz pese a la irrupción de Gabriel Maureira. Foto: Photosport.

Fernando Ortiz exigió el arribo del uruguayo Santiago Mele, quien hoy milita en Monterrey de México. Y si bien ya tiene la cuota de extranjeros, se la juega asegurando el sexto cupo con el guardameta.

Fue el periodista Daniel Arrieta quien dio a conocer la situación en las pantallas de TNT Sports. De acuerdo a lo señalado por el reportero albo, Colo Colo dejará ese espacio para el arquero que está pidiendo su entrenador y así darle en el gusto.

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Las bases del torneo son claras y, si bien puede haber seis en el plantel, sólo cinco extranjeros pueden estar dentro de la cancha al mismo tiempo. La posible salida de Claudio Aquino liberaría un cupo fundamental para así no tener ningún tipo de problema.

La medida impacta de lleno a Gabriel Maureira, quien a sus 19 años asumió el arco del Eterno Campeón y ha sacado aplausos. El Tano no tiene certeza de si es el indicado para asumir un rol tan importante, considerando que se jugarán el título en la segunda rueda. Una decisión que sigue generando debate y por la que habrá que esperar un desenlace.

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Colo Colo decide guardar el cupo de extranjero que le queda para el arquero que pidió Fernando Ortiz. El Cacique se la juega toda para lo que queda de temporada y remece el mercado en su búsqueda de un nuevo guardameta.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026