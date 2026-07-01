El joven extremo argentino se prepara para ser presentado en el elenco estudiantil y desde el otro lado de la cordillera revelaron los montos detrás. Hay que abrir la billetera.

La U de Chile se mueve en el mercado de fichajes de invierno y asegura a su primer “refuerzo” para la segunda rueda. El Romántico Viajero tiene todo listo para que Gonzalo Reyna, una joven promesa argentina, sea una de las caras nuevas para pelear la Liga de Primera y la Copa Chile.

En la previa del duelo ante Unión La Calera, se conoció que el extremo de 19 años será una de las incorporaciones del plantel. Formado en Racing, estuvo jugando la primera rueda en Boston River de Uruguay, donde mostró cosas interesantes por las que lo pidieron y que lo hacen llegar con una opción de compra millonaria.

Y es que si bien llega como jugador para inscribir en el fútbol joven, está llamado a ser protagonista en el plantel de honor. Esto, ya que hay grandes esperanzas en su nivel, el que quiere desplegar en el Bulla para ejecutar una cláusula por la que hay que romper el chanchito.

Gonzalo Reyna llega a la U con una opción de compra millonaria

El arribo de Gonzalo Reyna a Universidad de Chile viene con una millonaria opción de compra. El extremo firmará con el elenco estudiantil, el que podría quedarse con una parte importante de su carta si es que rinde.

Gonzalo Reyna llega a la U para la segunda rueda. Foto: Racing.

Según informó el periodista Leandro Adonio Belli de Racingmaniacos en su cuenta de X (ex Twitter), su continuidad en el club se dará si es que paga un millón y medio de dólares. “La opción de compra de la Universidad de Chile por Gonzalo Reyna es de USD 1.500.000 por el 50 % del pase“, señaló sobre el acuerdo.

Además, el reportero de la Academia destapó otros detalles sobre su llegada al Centro Deportivo Azul. “El juvenil de Racing fue cedido a préstamo por un año con opción de compra“, enfatizó.

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Esta situación deja a la U con chances de quedarse con la mitad de la carta de un jugador que está llamado a ser figura. Gonzalo Reyna salió casi obligado de Racing para hacer caja y rindió en su paso por Boston River.

Habrá que ver cómo es que Fernando Gago le hace un espacio en el plantel azul. Hasta ahora se conoce que llega para ser inscrito como juvenil, por lo que le quitan un peso de encima. No obstante, será una carta segura para el cuerpo técnico si es que necesitan variantes.

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Gonzalo Reyna espera para ser oficializado como refuerzo de la U para la segunda rueda. El extremo llega a buscar su gran oportunidad en el fútbol chileno y así lanzar su carrera en grande.

Los números de Gonzalo Reyna en la última temporada

En lo que va de temporada 2026, Gonzalo Reyna logró disputar un total de 20 partidos oficiales con la camiseta de Boston River de Uruguay. En ellos no tuvo goles y aportó con 3 asistencias en los 1.050 minutos que estuvo dentro de la cancha.

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En resumen, la U y Reyna

es de la llegada de Gonzalo Reyna a la U