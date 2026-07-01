El extremo asoma como una de las novedades del Cacique para asegurar la clasificación en Copa Chile. Con Fernando Ortiz perdió todo el terreno que ganó con Jorge Almirón.

Francisco Marchant reaparece en Colo Colo en un momento clave no sólo para el equipo, sino que para su futuro. El extremo de 19 años había sido una de las figuras del Cacique el año pasado, pero todo cambió y esta temporada ha sido desplazado a la banca.

El bajó nivel que mostró en el Mundial Sub 20 con Chile y la lesión que lo dejó afuera durante meses impactaron en el rendimiento que hoy tiene. Desde que asumió Fernando Ortiz que no ha encontrado regularidad y ahora, para el choque con O’Higgins por Copa Chile este jueves 2 de julio desde las 20:30 horas, tiene una oportunidad clave.

El Cacique enfrentará a los Celestes con una formación compuesta por Gabriel Maureira en el arco; Matías Fernández Cordero, Javier Méndez, Erick Wiemberg y Diego Ulloa en la defensa; Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez y Vicente Martínez en el mediocampo; Leandro Hernández, Yastin Cuevas y el 7 albo en la delantera. Una prueba de fuego, considerando que el club ya está mirando refuerzos y la zona del extremo es una donde quieren a alguien.

Francisco Marchant y un partido clave para su futuro en Colo Colo

Colo Colo vuelve a mandar a la cancha como titular a Francisco Marchant. El extremo no ha logrado convencer esta temporada y, justo cuando el Cacique se mete en el mercado de fichajes de invierno en el fútbol chileno, recibe una oportunidad para mostrarse.

Francisco Marchant ha perdido terreno en Colo Colo y necesita demostrar que puede ser aporte para no traer refuerzos en su puesto. Foto: Photosport.

En una campaña en la que ha disputado 17 partidos oficiales con 1 gol y 2 asistencias en 542 minutos, el 7 albo aparece entre los estelares después de un mes. La última vez fue contra Huachipato en la Copa de la Liga, cuando ya estaban eliminados y apenas estuvo 45 minutos en el campo de juego.

Desde entonces, Colo Colo disputó cuatro encuentros en los que apenas ingresó sobre la hora en dos. En la fecha pasada ante Unión Española se quedó en la banca viendo todo, lo que reflejó el mal momento que atraviesa.

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Ahora, con el Cacique buscando asegurar la clasificación, Francisco Marchant vuelve a recibir camiseta de titular. Con el poco espacio que ha tenido, será vital que aproveche la oportunidad y más considerando que el mercado está abierto, con jugadores ya en el radar del club.

De hecho, no son pocos los hinchas que sugieren una salida a préstamo si es que es necesario para que no pierda ritmo. Esto, considerando que es uno de los principales proyectos de un fútbol chileno que necesita caras nuevas para los desafíos que vienen.

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Francisco Marchant cuenta las horas para saltar a la cancha y demostrar que puede seguir ayudando a Colo Colo. El extremo no quiere que el Cacique busque un refuerzo en su puesto que lo venga a sentar aún más y deberá responder en la cancha al desafío que le ponen por delante.

Los números de Francisco Marchant en Colo Colo

Desde su debut hasta ahora, Francisco Marchant ha logrado disputar un total de 33 partidos oficiales con Colo Colo. En ellos ha aportado con 2 goles y 6 asistencias en los 1.389 minutos que acumuló dentro de la cancha.

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En resumen, Colo Colo y Marchant