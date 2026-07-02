Pese a que se veía lejos, el Ingeniero sorprende a todos y sigue adelante con su sueño de dirigir a nuestro país. Hay un punto clave.

Manuel Pellegrini y Chile parecían alejar sus caminos, pero en un giro inesperado las cosas se encendieron. El Ingeniero no se rinde con tal de cumplir su sueño de dirigir a la Roja y este jueves se conoció de “avances significativos” para que se concrete.

El entrenador del Real Betis, que todavía tienen contrato por cumplir, ha dejado claro que quiere estar en el Equipo de Todos, pero con una dirigencia a la altura. Y justo cuando se debate por los candidatos a la presidencia, el DT da un golpe a la mesa que merece todo.

Avances significativos: De manera inesperada, se revelaron acercamientos concretos para que Manuel Pellegrini cumpla finalmente su anhelo de convertirse en el nuevo técnico de La Roja y lidere el próximo proceso.

De manera inesperada, se revelaron acercamientos concretos para que cumpla finalmente su anhelo de convertirse en el nuevo técnico de y lidere el próximo proceso. Los plazos y su contrato: Aunque el “Ingeniero” mantiene un vínculo legal con el Betis hasta el año 2027, las proyecciones indican que no renunciaría este año, pero sí daría el gran salto hacia la banca nacional.

Aunque el “Ingeniero” mantiene un vínculo legal con el hasta el año 2027, las proyecciones indican que no renunciaría este año, pero sí daría el gran salto hacia la banca nacional. Las elecciones de la ANFP son el factor decisivo: La concreción de su fichaje como DT de Chile está directamente amarrada a los resultados de las elecciones de noviembre en Quilín. El perfil de la nueva dirigencia será vital.

Manuel Pellegrini se acerca cada vez más a ser el nuevo técnico de Chile

La llegada de Manuel Pellegrini a la banca de Chile es uno de los grandes anhelos de los hinchas y puede estar cerca de cumplirse. El Ingeniero vuelve a dar un importante paso para aterrizar en la Roja y así liderar el próximo proceso.

Manuel Pellegrini reactiva su opción de dirigir a Chile. Foto: Getty Images.

Cuando parecía que no había forma de sacarlo del Real Betis, el diario La Tercera reveló que los acercamientos son cada vez más. “Hay avances significativos en las conversaciones con Manuel Pellegrini para que se transforme en el nuevo técnico de la selección chilena”, señalaron.

Aún con contrato hasta el 2027 con su actual club, se hace difícil pensar en que renuncie para asumir este mismo año. Sin embargo, el citado medio enfatizó en que el próximo puede ser el año en el que finalmente ocurra.

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“Todo apunta a que cumplirá su sueño de comandar a la Roja. Eso sí, depende de cómo se resuelvan las futuras elecciones de la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile (FFCh)“, remarcaron.

Hasta ahora no hay listas oficiales ni mucho menos, pero ya hay algunos nombres entre los posibles. El que más parece acercar al DT es el de Juan Tagle, quien ha optado por el silencio antes de las elecciones de noviembre próximo, donde se tomará la decisión.

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Manuel Pellegrini da un golpe a la mesa y Chile se ilusiona de verdad con tenerlo como técnico. El Ingeniero es el principal candidato a asumir una Roja herida y que necesita con urgencia alguien que tome las riendas para liderar un proyecto que está en el suelo.

Los próximos partidos de Chile

Mientras siguen buscando técnico, Chile se prepara para lo que serán sus próximos amistosos tras el Mundial 2026. En la fecha FIFA de septiembre la Roja enfrentará a Canadá y Estados Unidos los días 26 y 29, con horario por definir.