Revientan a Pablo Milad por querer dejar “amarrado” al nuevo DT de la Roja: “Muy cara de…”

El presidente de la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile trabaja en silencio para presentar pronto al nuevo técnico de la Selección.

Mientras todos los fanáticos del fútbol miran la definición del Mundial 2026, en la Federación de Fútbol de Chile buscan al nuevo entrenador de la Roja para el proceso de 2030.

A pesar que en noviembre el actual presidente del fútbol chileno, Pablo Milad, debe dar un paso al costado y entregar su cargo, porque se acaba su segundo período al mando, está trabajando para dejar “amarrado” a un cuerpo técnico para la Selección.

El gerente de selecciones nacionales, Felipe Correa, trabaja arduamente para llegar a un acuerdo con el nuevo staff del equipo nacional y se prevé que estará en el puesto para los amistosos de septiembre próximo.

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Carlos Ramos se lanza contra los dirigentes por el nuevo DT de la Selección

En Quilín están buscando llegar pronto a un acuerdo con un director técnico, situación que critica el presidente del Colegio de Técnicos, Carlos Ramos, quien se lanza con todo contra los dirigentes.

“Ridícula, súper ridícula me parece esta información. Qué se pongan serios de una vez. Estos dirigentes no pueden designar a ningún director técnico para la Selección, hasta que se hagan elecciones y se separa la Federación de la ANFP“, dijo el estratega a RedGol.

“Aquellos que lleguen a la Federación tendrán la responsabilidad de elegir el sistema o la planificación o el proyecto país para poder mejorar”, agregó.

Pablo Milad busca al nuevo DT de la Roja. Foto: Photosport

Por último, Carlos Ramos insiste que Pablo Milad no puede ser el encargado de elegir al nuevo DT, porque se irá en noviembre y le dejará a la próxima directiva un cuerpo técnico que ellos no eligieron.

“Arrogarse de designar en este momento es muy cara de raja. Es como dejar amarrado todo. Por decencia, debiesen esperar a que ocurriera eso, que las nuevas autoridades, los nuevos representantes de la Federación, decidan todas estas situaciones”, cerró.

En síntesis

Pablo Milad dejará su cargo como presidente del fútbol chileno en noviembre.

dejará su cargo como presidente del fútbol chileno en noviembre. Felipe Correa busca asegurar al nuevo cuerpo técnico para los amistosos de septiembre.

busca asegurar al nuevo cuerpo técnico para los amistosos de septiembre. Carlos Ramos pidió esperar las elecciones directivas antes de designar un nuevo entrenador.