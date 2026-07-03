Contra todo pronóstico: La arriesgada maniobra de Mohamed Salah para llevar a Egipto a los octavos del Mundial

La ex estrella del Liverpool ganó el sorteo de los penales y pese a que le dio una importante ventaja a Australia, ganó la serie y ahora espera por Cabo Verde o Argentina.

Una definición de infarto tuvo la llave entre Egipto y Australia por los dieciseisavos de final del Mundial. Lo que contó con una definición de penales de miedo y que tuvo como héroe a Mohamed Salah.

En el inicio del partido Emam Ashour abrió el marcador al minuto 13 para Egipto. Pero no todo estaba dicho, y en el complemento el autogol de Mohamed Hany en el 55’, permitió que Australia se pusiera 1-1. La paridad entre ambos elencos se extendió hasta el alargue y todo se tuvo que definir en penales.

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Pero antes del inicio de la definición desde los doce pasos, vino el sorteo respectivo. Lo que llamó la atención debido a la maniobra de Salah. El ex delantero del Liverpool ganó y todo indicaba que elegiría patear primero.

Es que las estadísticas indican que esto da un importante porcentaje de ventaja. Así lo reveló la prestigiosa London School of Economics. Según su estudio publicado en 2020, el que parte pateando tiene un 60,5% de ganar la serie.

Salah se transformó en el líder de Egipto y ahora se mete en octavos de final del Mundial (Photo by Lars Baron/Getty Images)

Pese a ello, Salah entregó la responsabilidad a Australia y su jugada resultó de principio a fin. En el primer remate Harry Souttar falló. Luego en el cuarto intento Lucas Herrington volvió a mandar la pelota por sobre el travesaño.

Mientras que en Egipto acertaron Mahmoud Saber, Ramy Rabia, Mohamed Salah y finalmente Hossam Abdelmaguid para cerrar el pasaje a octavos.

¿Cuándo juega Egipto por octavos de final del Mundial?

Egipto ahora tiene que renovar las energías luego de disputar un extenso partido ante Australia por más de 120 minutos de juego. Esto con miras al duelo del próximo martes por octavos de final del Mundial y que está programado a las 12:00 horas.

Ahora espera por rival ya que este viernes se define a su contrincante. El que saldrá entre la llave de Cabo Verde y Argentina.