Kylian Mbappé anotó en el triunfo de Francia para clasificar a cuartos de final del Mundial 2026. Así está en la tabla de goleadores.

Kylian Mbappé apareció y le dio el triunfo a Francia sobre Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026. En un complicado y caliente partido, el goleador marcó de penal para avanzar a siguiente ronda.

El subcampeón del mundo encontró una fuerte resistencia de la Albirroja en Filadelfia. Recién en el segundo tiempo, se le abrió el arco desde los 12 pasos.

A los 65′, Désiré Doué cayó en el área y reclamó penal. Unos segundos después, el árbitro Ilgiz Tantashev recibió el llamado del VAR, donde vio una infracción de Diego Gómez, y cobró la pena máxima.

El delantero del Real Madrid puso el 1-0 para el único gol del partido y la clasificación a los cuartos de final. Así, llegó a siete goles en el Mundial y 19 anotaciones en todas las Copas del Mundo.

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Así va la tabla de goleadores en el Mundial 2026: Mbappé alcanza a Messi

Con estos siete goles, Kylian Mbappé alcanza a Lionel Messi en la cima de la tabla de goleadores del Mundial 2026. Más abajo están Erling Haaland y Harry Kane con cinco, y Mikel Oyarzabal, Vinícius y Ousmane Dembélé con cuatro.