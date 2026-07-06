El delantero fue incluido por Mauricio Pochettino en el 11 ante los europeos, pese a los dichos de las autoridades europeas por su presencia en cancha.

El partido entre Estados Unidos y Bélgicapor los octavos de final del Mundial 2026 tiene un condimento muy especial, por la intervención política que hubo para revocarle la suspensión al delantero Folarin Balogun que recibió tarjeta roja ante Bosnia-Herzegovina.

Desde la Real Federación del país europeo le advirtieron a su par norteamericano que si incluían al futbolista en la lista, ya sea de titular o suplente, están dispuestos a realizar acciones legales por su inclusión, lo que incluye acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Ante esta situación, el técnico de Estados Unidos no cayó en la presión mediática y decidió poner a Balogun desde la partida para el duelo de este lunes en el Lumen Field de Seattle, por los octavos de final del Mundial 2026.

Imagen: @USMNT

Los números de Balogun durante el Mundial 2026

El futbolista que milita en el Mónaco de Francia jugó tres de los cuatro encuentros que disputaron Las Barras y las Estrellas en la Copa del Mundo, con un total de 226 minutos en cancha durante tres juegos.

Folarin Balogun es el actual máximo goleador de Estados Unidos en el Mundial 2026 con sus dos goles ante Paraguay en la amplia victoria por 4-1, y anotó en el lance con Bosnia-Herzegovina, donde además recibió la expulsión que generó la polémica.

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En síntesis