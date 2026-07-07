Zlatan Ibrahimovic enciende todo tras polémica victoria de Argentina con Lionel Messi crack: “Animal”

El sueco analizó la victoria de la Albiceleste sobre los africanos y llenó de elogios al goleador del Mundial 2026.

Una sufrida y polémica clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 logró Argentina, tras vencer por 3-2 a Egipto, en un dramático partido jugado en Atlanta.

La Albiceleste remontó un 2-0 sobre los africanos, donde una vez más la figura fue Lionel Messi, quien se anotó con una asistencia y un gol, justo cuando el campeón del mundo estaba próximo a una derrota inesperada.

La Pulga se echó el equipo al hombro y a los 79 minutos le dio una habilitación a Cuti Romero, y a los 84′ anotó la paridad, para que a la postre Argentina tuviera chances de ganar y fue así con el gol a los 92′ de Enzo Fernández.

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Zlatan Ibrahimovic alaba el rendimiento de Lionel Messi en el Mundial

El rendimiento de Lionel Messi, quien lleva 8 goles en el Mundial 2026, fue alabado por el ex delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, quien en su calidad de comentarista de FOX Sports se rindió ante el argentino.

“Messi se convirtió en un animal y nadie puede atraparlo. Es el mismo Messi que yo vi con mis propios ojos, el que estamos acostumbrados a ver y que seguimos viendo”, dijo el ex goleador.

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“Recuerden que ya lo ganó todo, miren su hoja de vida. Ya ganó el Mundial, Balón de Oro, todo. Y aún quiere más, es realmente impresionante”, cerró Zlatan.

Ahora, Lionel Messi descansa y espera al próximo rival de Argentina en los cuartos de final, el que saldrá del ganador del cruce entre Colombia y Suiza.

En síntesis

Argentina clasificó a cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-2 a Egipto.

a cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer a Egipto. Lionel Messi anotó un gol, dio una asistencia y suma 8 goles en el torneo.

anotó un gol, dio una asistencia y suma en el torneo. Zlatan Ibrahimovic alabó el rendimiento del capitán argentino en su rol de comentarista deportivo.