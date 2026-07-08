Argentina llega a cuartos de final con confianza, tras protagonizar una de las remontadas más emocionantes del Mundial 2026, donde la Albiceleste estuvo dos goles abajo frente a Egipto, pero logró remontar y terminó 3-2, con la ilusión de conseguir el bicampeonato.
Mientras que Suiza viene de eliminar a Colombia en la definición por penales, tras empatar sin goles durante los 120 minutos. Los europeos tienen los ojos Johan Manzambi, una de sus principales figuras que arrastra problemas físicos y es duda para este sábado.
¿Qué partidos de cuartos de final transmite Disney+ Premium?
En esta ocasión la plataforma de streaming transmitirá solo uno de los cuatro partidos y será Argentina vs. Suiza, que se enfrentan este sábado 11 de julio, desde las 21:00 hrs, en el Estadio Kansas City (Misuri, EE. UU) por los cuartos de final de la cita planetaria.
Además se podrá ver en EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO, DirecTV 4K y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Video para usuarios suscritos al servicio de streaming, además de DAZN.
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Programación Cuartos de final Mundial 2026
- Jueves 9 de julio – Francia vs Marruecos – 16:00 horas – Gillette Stadium, Estados Unidos.
- Viernes 10 de julio – España vs Bélgica – 15:00 horas – SoFi Stadium, Estados Unidos.
- Sábado 11 de julio – Noruega vs Inglaterra – 17:00 horas – Hard Rock Stadium, Estados Unidos.
- Sábado 11 de julio, 21:00 hrs – Argentina vs. Suiza – 21:00 horas – Estadio Kansas City, Misuri, EE. UU.