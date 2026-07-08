Disney+ transmitirá uno de los partidos más esperados en los cuartos de final del Mundial 2026.

Argentina llega a cuartos de final con confianza, tras protagonizar una de las remontadas más emocionantes del Mundial 2026, donde la Albiceleste estuvo dos goles abajo frente a Egipto, pero logró remontar y terminó 3-2, con la ilusión de conseguir el bicampeonato.

Mientras que Suiza viene de eliminar a Colombia en la definición por penales, tras empatar sin goles durante los 120 minutos. Los europeos tienen los ojos Johan Manzambi, una de sus principales figuras que arrastra problemas físicos y es duda para este sábado.

¿Qué partidos de cuartos de final transmite Disney+ Premium?

En esta ocasión la plataforma de streaming transmitirá solo uno de los cuatro partidos y será Argentina vs. Suiza , que se enfrentan este sábado 11 de julio, desde las 21:00 hrs , en el Estadio Kansas City (Misuri, EE. UU) por los cuartos de final de la cita planetaria.

Además se podrá ver en EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO, DirecTV 4K y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Vide o para usuarios suscritos al servicio de streaming, además de DAZN.

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Programación Cuartos de final Mundial 2026