El atacante de los galos tuvo otra actuación notable para meter a su selección entre las cuatro mejores.

Francia logró vencer a Marruecos y alcanzó la semifinal de la Copa del Mundo 2026. Uno de los más alegres es Kylian Mbappé, quien sigue haciendo historia en el torneo.

El duelo ante los africanos asomaba como muy complejo, pero los galos pudieron imponer sus términos de principio a fin y de no ser por Bono, el partido terminaba en goleada. El mencionado Mbappé y Ousmane Dembele anotaron los dos tantos del 2-0.

Mbappé sonríe

Kylian Mbappé ha sido una de las mayores figuras de Francia en esta Copa del Mundo. El delantero de Real Madrid ayudó a su seleccionado a meterse nuevamente entre los cuatro mejores. Pese a esto, el atacante no pierde el foco del objetivo final.

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“Somos conscientes de lo que nos estamos jugando. Estamos en una semifinal del Mundial. Es muy importante para nosotros continuar por este camino, seguir rindiendo a este nivel. Hemos avanzado un paso más“, indicó el goleador tras la victoria ante Marruecos.

Francia se medirá ante el ganador entre España y Bélgica. Donatello mantiene los pies sobre la tierra. “Vamos a continuar y vamos a intentar ganar el próximo partido“, explicó Mbappé.

Con su gol ante Marruecos, el “10” de Francia llegó los 8 tantos en la presente edición de la Copa del Mundo 2026. De esta manera, alcanzó a Lionel Messi como el mayor artillero de la cita planetaria. Ha tenido un gran rendimiento en Norteamérica.

Todo Francia quiere abrazar a Mbappé. Imagen: Getty

“Vamos a intentar hacer lo posible para que sigan siendo aún más para los próximos encuentros”, recalcó Kylian Mbappé. El próximo partido de Francia será el martes 14 de junio a las 15:00 horas de Chile, por la semifinal del torneo ante el vencedor entre España y Bélgica.