Los Diablos Rojos le igualaban a una de las favoritas, pero su portero titular debió salir y el ingresado Sanne Lammens cometió grueso fallo

Si hay un puesto que es ingrato, es el arco. Bien lo podrá decir Senne Lammens, quien tuvo un momento que difícilmente olvidará con Bélgica en la Copa del Mundo 2026.

España aparecía como el gran favorito de la llave de cuartos de final ante los Diablos Rojos, pero con buen fútbol, los dirigidos por Rudi García le complicaron las cosas a los ibéricos y estaban igualando 1-1, pero sucedió una desgracia deportiva.

La tragedia deportiva de Bélgica

Si bien la Roja era superior ante Bélgica, estos últimos lograban aguantar de buena manera el resultado y estaban llevando la llave a tiempo extra. Sin embargo, llegó una desafortunada acción que siempre aparece en el fútbol y que normalmente ataca a los arqueros.

Primero, Thibaut Courtois sintió una molestia física en su muslo izquierdo y debió abandonar la cancha a los 71 minutos. El portero de Real Madrid no pudo contener las lágrimas al dejar el terreno de juego en el momento más importante del partido.

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Senne Lammens, portero suplente de Bélgica y que milita en Manchester United, debió hacer su debut en Copa del Mundo en el minuto más caliente, cuando los guantes quemaban. No había entrado mucho en acción, hasta que vino la fatalidad en el 88′.

Pau Cubarsí remató de media distancia y Lammens no fue capaz de contener el balón, dando un rebote hacia el medio. Mikel Merino estuvo rápido y empujó la pelota para celebrar el 2-1 definitivo para España. Alegría total en los ibéricos y desazón entre los belgas.

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La cámara rápidamente se fue con Senne Lammens y con Thibaut Courtois en la banca. Difícil saber a qué arquero le dolió más el gol, pero todo Bélgica llora esta agónica y dramática eliminación de la Copa del Mundo 2026. Cuando se rifa la mala fortuna, los porteros suelen tener todos los números comprados.