El árbitro portugués Joao Pinheiro, a instancias de la tecnología, decidió expulsar a Breel Embolo por "engañarlo" tras una patada de Leandro Paredes.

Cuando parecía que el duelo entre Argentina y Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026 en Kansas City transcurría con cierta normalidad, nuevamente la polémica arbitral hace ruido pues claramente perjudicó a los helvéticos.

Transcurría el minuto 68 del encuentro, cuando por el sector derecho del ataque europeo, al delantero Breel Embolo lo derribó el volante trasandino Leandro Paredes, quien recibió la tarjeta amarilla por parte del juez portugués João Pinheiro.

Sin embargo, con el correr de los segundos aumentaban los reclamos en Argentina pues acusaban que no correspondía la amonestación para el mediocampista. En ese momento, el VAR acudió al rescate como ocurrió durante todo el Mundial.

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Insólita expulsión sufre Suiza en el Mundial gracias al VAR

Desde la cabina tecnológica, donde está el chileno Juan Lara como asistente, le indicaron al juez luso que debía modificar la cartulina que le puso a Paredes. Instante en el que le mostraron en la pantalla la prueba del “delito”.

Las imágenes mostraban con claridad que Embolo simuló absurdamente la falta que le hicieron, por lo que se aplica una de las nuevas reglas impuestas por FIFA en este Mundial, la Mistaken Identity, que sirve para revertir una amonestación, en este caso, por simulación.

Fue así que al minuto 71, el árbitro Pinheiro anunciaba públicamente que le quitaba la amarilla a Paredes y se la ponía al suizo, quien como ya tenía, recibió la expulsión y dejó a Suiza con 10 jugadores, en el mejor momento de su equipo.

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Una medida que ya se vio en fase de grupos

Oficialmente, esta es la segunda tarjeta amarilla que se revierte mediante el VAR en el Mundial 2026, ya que el primero fue el paraguayo Miguel Almirón, quien tras recibir una falta en la última línea ante Estados Unidos, desde la tecnología le indicaron al árbitro que simuló y por ello recibió la amonestación.

En síntesis