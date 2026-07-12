Mientras muchos se concentran en el Mundial 2026, la Copa de la Liga llega a su momentos decisivos. Estamos en plenas semifinales y nos metemos en la vuelta del duelo entre Coquimbo Unido y Unión La Calera.
Precisamente, Coquimbo Unido consiguió el triunfo en el primer partido disputado entre ambos. En el Nicolás Chahuán, y con gol de Luis Riveros, los Piratas aventajan en la serie a los cementeros.
Este partido será únicamente transmitido por HBO+. Y, claro, podrás seguir el minuto a minuto de esta vuelta, acá con RedGol. ¡No te pierdas un solo detalle!