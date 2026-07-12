Tras un triunfo en la ida, Coquimbo Unido quiere poner ambos pies en la final de la Copa de la Liga. Pero, Unión La Calera tiene lo suyo

Mientras muchos se concentran en el Mundial 2026, la Copa de la Liga llega a su momentos decisivos. Estamos en plenas semifinales y nos metemos en la vuelta del duelo entre Coquimbo Unido y Unión La Calera.

Precisamente, Coquimbo Unido consiguió el triunfo en el primer partido disputado entre ambos. En el Nicolás Chahuán, y con gol de Luis Riveros, los Piratas aventajan en la serie a los cementeros.

Este partido será únicamente transmitido por HBO+. Y, claro, podrás seguir el minuto a minuto de esta vuelta, acá con RedGol. ¡No te pierdas un solo detalle!