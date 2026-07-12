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Copa de la Liga

Sigue el MINUTO A MINUTO: Coquimbo vs La Calera EN VIVO por la semifinal de vuelta de la Copa de la Liga 2026

Tras un triunfo en la ida, Coquimbo Unido quiere poner ambos pies en la final de la Copa de la Liga. Pero, Unión La Calera tiene lo suyo

Por Jose Arias

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Coquimbo Unido recibe a La Calera.
© PhotosportCoquimbo Unido recibe a La Calera.

Mientras muchos se concentran en el Mundial 2026, la Copa de la Liga llega a su momentos decisivos. Estamos en plenas semifinales y nos metemos en la vuelta del duelo entre Coquimbo Unido y Unión La Calera.

Precisamente, Coquimbo Unido consiguió el triunfo en el primer partido disputado entre ambos. En el Nicolás Chahuán, y con gol de Luis Riveros, los Piratas aventajan en la serie a los cementeros.

Este partido será únicamente transmitido por HBO+. Y, claro, podrás seguir el minuto a minuto de esta vuelta, acá con RedGol. ¡No te pierdas un solo detalle!

Los posibles rivales

Coquimbo Unido tiene cierta ventaja, tras su triunfo en el Nicolás Chahuán. Pero, también por el otro lado se juegan cruces importantes. Ñublense venció a O'Higgins en Chillán por 2-1 y ahora tendrán que visitar Rancagua. De allí saldrá el otro finalista.

Bienvenid@s al minuto a minuto de Coquimbo vs La Calera

Con la tranquilidad de una mínima ventaja, Coquimbo Unido recibe en casa a Unión La Calera. Estamos hablando de las semifinales de vuelta por la Copa de la Liga, instancia para definir al primer finalista de este nuevo torneo.

Los Piratas ganaron por 0-1 en la visita a La Calera y quieren ratificar este resultado.

Puedes seguir todo el minuto a minuto de este duelo, con previa incluida, acá con nosotros. ¡No te lo pierdas!

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