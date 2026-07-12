Pese a tener una lista bien definida de refuerzos en este mercado, lo cierto es que en el Cacique sin llegar nuevos jugadores.

El mercado de fichajes invernal de Colo Colo ha sido bastante lento. Pese a que está armada la lista de prioridades para reforzar el equipo de Fernando Ortiz, la realidad es que todavía no llega ninguna car nueva al Estadio Monumental.

Nombres como Santiago Mele en el arco, Jordhy Thompson para el puesto de extremo o el de Diego Valdés como volante creativo hace días que son casi de conocimiento público. Sin embargo, todavía no hay avances por ninguno.

Esto fue analizado por el propio Ortiz, quien previo a tomar el avión a Colombia para la intertemporada del Cacique se mostró tranquilo ante la lentitud del arribo de nuevos jugadores a su plantel.

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Ortiz es pura paz ante el lento mercado de Colo Colo

El argentino aseguró en el aeropuerto de Santiago que “la directiva y el presidente están trabajando de lo que habíamos hablado semanas anteriores y como lo dije también y me conocen. A veces hablar un poco de más puede perjudicar la negociación.

“Yo estoy tranquilo que ellos están haciendo un trabajo excepcional y hay que ser paciente”, añadió el entrenador albo.

Colo Colo afrontará el segundo semestre como el rival a vencer en la Liga de Primera 2026. | Foto: Photosport.

Sobre lo que serán estos días en Colombia, el Tano declaró que “la idea es tener una semana de trabajo intensos. Tuvimos estos días de descanso por falta de competencia y el ofrecimiento de Millonarios en poder hacer un amistoso”.

“Aprovechamos la semana para para intensificar el trabajo que queríamos físicamente y tácticamente, así que ojalá que sean días productivos”, concluyó.

Cabe recordar que el Popular jugará ante Millonarios de Colombia el próximo sábado 18 de julio a las 19:00 (hora de Chile) en el Estadio El Campín.

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En síntesis