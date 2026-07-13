Luis Marcoleta, el “experto en ascensos”, recibe refuerzo de la Liga de Primera: “Plantel competitivo”

Luis Marcoleta suma para el segundo semestre a Nelson Sepúlveda y buscará un nuevo batacazo en la Primera B.

Luis Marcoleta se ha transformado en el experto en subir de categoría. En total ya acumula siete ascenso y este 2026 quiere sumar un nuevo logro con Deportes Antofagasta para pasar de la Primera B a la Liga de Primera.

Con los “Pumas” ya empieza a afinar la puntería y lo demostró en la Copa Chile donde terminó puntero del grupo C con 16 unidades, y sacando ventaja importante sobre clubes como Cobreloa, La Serena y Cobresal.

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“Hicimos jugar a todos nuestros jugadores. Ese era el principal objetivo en Copa Chile. Ahora nos enfocamos en la segunda rueda en la Primera B”, enfatizó Luis Marcelota tras el reciente triunfo ante Cobresal en el Estadio El Salvador.

Pero el objetivo de Marcoleta es más que claro: la segunda rueda de la Primera B y no perder puntos, mucho menos de local. “Ahora lo que viene requiere de mucho esfuerzo. Vamos a enfrentar a Rangers, y hay mucho morbo porque no ha ganado. Todos dicen ‘no vaya a ser Antofagasta el que caiga’. Vamos a prepararnos de la mejor manera”, indicó.

Antofagasta prepara la llegada de Nelson Sepúlveda

Por lo mismo, Luis Marcoleta planea un equipo estelar y que contará con su mayor refuerzo como Nelson Sepúlveda. El volante dejó Deportes Concepción tras la pelea con Fernando Díaz, y en este mercado de fichajes cambió de aires. Por lo que ahora buscará un nuevo ascenso con los Pumas.

“Nelson Sepúlveda es un gran refuerzo y esperamos que se oficialice”, indicó el experto en ascenso en el fútbol chileno. El jugador ya lleva varios días entrenando con el plantel por lo que solo falta la presentación oficial.

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“Es una nueva oportunidad, todo nuevo comienzo es auspicioso para un jugador. Las oportunidades hay que aprovecharlas al máximo”, recalcó por su parte Nelson Sepúlveda en conversación con Redgol.

Pero a su vez, Luis Marcoleta recalcó que en su plantel ahora no quiere pasar por los mismos episodios que ya protagonizó Sepúlveda en el Once. Por lo que el mensaje fue claro ante su inminente llegada.

“Estamos haciendo un plantel competitivo, basado en el compañerismo, honestidad, transparencia, y comunicación y donde lo más importante es Club Deportes Antofagasta”, sentenció.

Antofagasta sueña de la mano de Marcoleta y conseguir un nuevo ascenso en el 2026

El cuadro del norte bajo la dirección de Luis Marcoleta se ubica quinto en la Primera B con 23 unidades, por lo que ingresa a la Liguilla. El objetivo ahora es escalar en la tabla en la segunda rueda, lo que inicia el próximo domingo 19 de julio cuando reciba a las 12:00 horas a Rangers que es colisa con solo tres puntos.