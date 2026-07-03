Nelson Sepúlveda conversó con RedGol por su salida del León de Collao. Pelea con el DT fue clave.

Nelson Sepúlveda tuvo un antes y un después en Deportes Concepción. Todo por un fuerte conflicto con Fernando Díaz en un partido, pelea que hoy le cuesta la salida del club.

Sepúlveda fue reemplazado en el primer tiempo ante Coquimbo Unido por la Copa de la Liga el pasado 5 de junio. Al salir, insultó fuertemente a su entrenador y este no se la perdonó. Ahora, el volante saldrá del León de Collao y se va a Deportes Antofagasta a préstamo hasta fines de este 2026.

“Es una nueva oportunidad, todo nuevo comienzo es auspicioso para un jugador. Las oportunidades hay que aprovecharlas al máximo y creo que voy con esa mentalidad. Agradecido de lo que ha pasado, porque ha sido una enseñanza“, comenzó explicando Sepúlveda a RedGol.

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La nueva oportunidad de Sepúlveda

Nelson Sepúlveda pasó largos años en El Salvador, defendiendo la camiseta de Cobresal. A Concepción había arribado en 2025, siendo figura en la Liguilla de Ascenso de la mencionada temporada. En ella, eliminaron a Antofagasta, Copiapó y Cobreloa. A los Loínos les anotó un doblete en la final en Calama.

“Me viene bien el norte, conozco bien la tierra. Tuve la oportunidad de estar en Cobresal mucho tiempo, prácticamente 10 años. La liguilla pasada nos tocó jugarla todo en el norte y en Calama anoté y marqué diferencia. A Antofagasta lo veo bien y a aportar mi granito de arena“, indicó.

Sepúlveda hizo el gol del ascenso para Concepción. Imagen: Photosport

–¿Te vas bien de Concepción y con Nano Díaz?

“No hay ningún rencor. Errar es humano, lamentablemente no empezamos con el pie derecho. Son cosas que pasan en el fútbol, se hizo mucho más grande de lo que se pudo haber evitado, pero toca avanzar. Me toca salir de Concepción, pero es un préstamo hasta fin de año y espero dejar las puertas abiertas“.

–Asumiste tu error, no todos lo hacen…

“Cuando uno reconoce su error también es de valientes, no todos lo hacen. Yo a penas supe que me equivoqué levanté la mano. Sé que no soy perfecto, pero cuando uno asume, avanza. Por ahí va el tema, yo asumí mi culpa y me tocó dar un paso al costado para que el equipo avance“.

–Antofagasta te abre las puertas…

“He visto al equipo, hay muy buenos jugadores. Están haciendo las cosas bien y quiero llegar a aportar lo mío para que el equipo se siga potenciando. Están ahí en la Primera B que es un fútbol muy aguerrido, donde cualquiera le puede ganar a cualquiera. Estar en la liguilla y peleando ahí, hay que hacerse fuerte de local”.

Sepúlveda se va a Antofagasta por el resto de la temporada. Imagen: Photosport

–¿Has tenido tiempo de mirar el Mundial?

“Sí lo he visto, me gusta ver fútbol y me gusta Marruecos. Se lo dije a unos amigos y ahora ya no es una sorpresa, es un equipo consolidado. Me gustan las sorpresas, pero los otros países son más potentes. El mismo caso de Argentina, Francia, Brasil y España, que están más consolidados“.

-¿Te gustan los cambios que se han implementado?

“Yo soy más a la antigua, de la picardía y la pillaría, más de barrio. Ahora se han implementado muchos sistemas, no sé qué ventaja se puede sacar por una uña y creo que están matando un poco el folclore del fútbol. Lo mismo el tema de la hinchada o hidratación, que se corta el buen momento de un equipo. Se está haciendo un fútbol más mecanizado y se va perdiendo la magia”.