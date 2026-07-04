Gustavo Alfaro, entrenador argentino de la Albirroja, tiene claro qué hacer con el millonario premio que el seleccionado paraguayo ganó por su participación en la Copa del Mundo: unos 16,5 millones de dólares.

Paraguay perdió por la mínima diferencia ante Francia, le dijo adiós al Mundial 2026 y su entrenador, el argentino Gustavo Alfaro, lanzó varias frases que llamaron la atención y sirvieron para trazar un paralelo con Chile. Y con los buenos momentos de la Roja junto a la Generación Dorada.

Aunque lo primero que hizo fue felicitar a todos sus jugadores. Pero especificó en tres casos particulares. “Les decía a los jugadores: vamos a enfrentar jugadores que pelean por el Balón de Oro, por ser el goleador histórico de los Mundiales. Nosotros tenemos chicos que no conocieron a sus padres o esperaron ocho años para conocerlos”, manifestó Alfaro.

“Pasaron por dramas muy severos, eso no es justificación. Digo que a pesar de todo, se puede. Si les damos más jerarquía y estos chicos tienen la posibilidad. Galarza Fonda no podía jugar en River. Puede jugar contra Alemania y Francia, pero no puede jugar en River. Puede jugar en cualquier equipo del mundo”, dijo sobre el centrocampista de la Banda Sangre que estuvo cedido en Atlanta United.

Matías Galarza Fonda enfrenta a Rayan Cherki en el duelo entre Francia y Paraguay. (Al Bello/Getty Images).

Prosiguió con otra buena figura de la Albirroja en la Copa del Mundo. “El Flaco Gill, saben cuánto hace que no cobra un sueldo. Tuvo que vender su ropa para salvar la vida de su hija. Y qué equipo del mundo no quisiera un arquero como Orlando. Así (Andrés Cubas) Cubitas y todos los demás. Todos”, apuntó el exseleccionador de Ecuador, país que entrenó en el Mundial de Qatar 2022.

“Ojalá esto decante en el beneficio de los jugadores y de Paraguay. Que la poca o mucha plata que se pueda ganar acá se reinvierta en obras, en el fútbol formativo, en tener cada vez mejores profesionales, armar camadas parejas”, fue parte del anhelo que planteó Alfaro. Se estima que el premio que cobrará la Albirroja ascenderá a 16,5 millones de dólares.

Agregó que “ir a todos los Mundiales, participar, competir y nivelar para arriba. Ser exigentes y no conformarnos. Yo quería intentar una revolución en Paraguay. La pudimos hacer hasta ir al Mundial”. Aunque el equipo del trasandino materializó un batacazo al eliminar a Alemania del certamen.

Así se despidió Gustavo Alfaro tras la derrota guaraní vs los galos. (Buda Mendes/Getty Images).

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Gustavo Alfaro sabe que Paraguay tiene trabajo después del Mundial 2026, algo que también precisa Chile si quiere volver a una competencia de este nivel, pues ya son tres consecutivas que la Roja mira por televisión. “Quería llegar más lejos”, manifestó el DT de la Albirroja.

Otro ángulo de Gustavo Alfaro y su despedida al público paraguayo. (Buda Mendes/Getty Images).

“Lo sentía interiormente y por eso me voy con este dolor. Con lo que se hizo hasta acá no alcanza para el Mundial 2030. Hay que trabajar mucho y ponerse a hacerlo mañana”, sentenció Gustavo Alfaro, quien dejó en una incógnita su continuidad en la dirección técnica.

Y también le dejó un palito a los franceses por la victoria. “Si no era por ese penal no nos marcaban la diferencia. Por eso festejaron como lo hicieron y terminaron haciendo tiempo. Saben lo que les costó. Nosotros volvimos a un Mundial después de 16 años. Competir como lo hicimos me pone orgulloso”, cerró Alfaro.

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